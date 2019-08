Delar av markbränderna på Gran Canaria omöjliga att släcka - 5 000 personer har evakuerats

Myndigheterna kämpar med en ny skogsbrand på semesterön Gran Canaria. 5 000 personer har evakuerats.

Branden uppstod igår i närheten av staden Tejeda och sprider sig på två fronter i en bergig del av ön.

Människor har evakuerats från öns norra och mellersta delar bland annat från orterna Valleseco, Moya och Tejedan.

Brandmän fick en annan skogsbrand under kontroll för bara några dagar sedan, efter att 1 000 människor hade evakuerats.

Största släckningsarbetet någonsin

Enligt ledaren för Kanarieöarnas lokalstyre Ángel Víctor Torres är branden inte under kontroll trots att ön för tillfället genomgår sin största släckningasoperation någonsin.

Enligt en tekniker som tidningen El Mundo pratat med finns det områden på Gran Canaria som man inte kommer kunna släcka. Det här gäller till exempel fronten vid naturparken Tamadaba.

Branden är så stor att röken kan ses på satellitbilder. En satellitbild där rökutvecklingen från en av öarna kan ses.

Ett tiotal flygplan och helikoptrar samt 700 brandmän deltar i släckningsarbetet som beräknas ta flera dagar.

Deras arbete försvåras av väderförhållandena - det är över 30 grader varmt med torr luft och kraftiga vindar.

Sent under söndagen hade omkring 3 400 hektar eldhärjats, ett dubbelt så stort område som spanska myndigheter hade uppgett tidigare under dagen.

Källor: El mundo, BBC