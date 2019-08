Helena betalar 4000 euro per år för Williams fotbollshobby - regeringens hobbygaranti ska ge alla barn en chans

Ensamförsörjaren Helena Sarso betalade i början en tiolapp per månad för sonens fotbollshobby. Tre år senare är kostnaderna uppe i fyra tusen euro per år. Regeringen har nu lovat 40 miljoner euro för att alla barn ska få en möjlighet till en hobby.

Kostnaderna för barns fritidsintressen har skenat iväg som aldrig förr på 2000-talet. Forskningen visar att ett av tre barn tvingas sluta med sin hobby för att den blir för dyr.

Esbomamman Helena Sarso har sett hur det kan gå till. Hon anmälde sonen William Haapanen till den lokala fotbollsklubben för tre och ett halvt år sen. Det var ett antal pappor som ledde träningarna och priset låg på tio euro per månad.

När sonen utvecklades som spelare, togs han in i mer avancerade träningsgrupper. På grund av proffstränare blev prislappen betydligt högre.

I början förstod jag kanske inte hurdana summor det är tal om. ― Helena Sarso

Utöver en fast månadsavgift på 130 euro, betalar Sarso för den 9-åriga sonens utrustning och turneringsresor. Helhetssumman landar på fyra tusen euro per år.

- Nog är det ju en enorm summa! Den är hög för mig, säger Helena Sarso.

Sarso har trots det hittills lyckats skrapa ihop pengarna.

- Varje år som jag får höra att han får spela vidare på den här nivån, så får jag tänka efter hur jag ska få ekonomin att gå ihop. Som ensamförsörjare är det nog tajt, säger Sarso.

Hobbygaranti enligt Islands modell?

Forskningen visar att barn i välbärgade familjer rör på sig mera regelbundet än barn i fattiga familjer och att en av tre unga har tvingats sluta sin hobby som blivit för dyr. Regeringen vill nu ta tag i ojämlikheten genom en så kallad hobbygaranti, som redan den förra regeringen var inne på.

Alla barn och unga ska få en möjlighet till ett fritidsintresse som passar just dem, och det ska ske i anknytning till skoldagen, gärna på eftermiddagen. Regeringen har lovat investeringspengar för 40 miljoner euro till det.

Under andra halvan av augusti bildas arbetsgrupper som under hösten ska börja konkretisera hur hobbygarantin skulle se ut. Planeringen delas upp mellan två ministerier, hobbydelen planeras under forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C), och eftermiddagarna under undervisningsminister Li Andersson (VF).

Enligt regeringsprogrammet kommer man att ha Islands modell som förebild när man utformar Finlands modell för hobbygarantin. På Island började man på 1990-talet ta tag i problemen med en supande och vakande ungdom med olika metoder. En viktig del av det framgångsrika receptet var att barnen skulle ha en hobby.

De isländska kommunerna stödjer barnens fritidsaktiviteter med så kallade hobbykort och de unga erbjuds hobbyer i anslutning till skoldagen. Till exempel i Reykjavik får varje barn i åldern 6 - 18 en motsvarande summa på 350 euro per år för hobbyer.

Barnombudsmannen: "Ta modell från 1980-talet"

Barnombudsmannen och tidigare ungdomsforskare Elina Pekkarinen välkomnar hobbysatstningen i Finland, men tycker att Islands modell är lite att ta i inom de ekonomiska ramarna i Finland, där regeringen lovat 40 miljoner euro under fyra år.

- Jag har räknat att Islands modell i Finland skulle kräva cirka 350 miljoner euro per år, och jag tror att det är en alltför stor satsning, säger Pekkarinen.

Hon önskar att ministeriearbetsgrupperna läser noggrant igenom före detta minister Sanni Grahn-Laasonens (Saml) rapporter. Speciellt viktigt skulle vara att nu fästa vikt vid familjer där det finns ont om pengar och där barnen riskerar att falla utanför samhället.

Över hälften av de fattiga familjerna i Finland har föräldrar som är i arbetslivet, och de nås inte av stöd för barnens hobbyer genom vårt nuvarande system med socialstöd. Samtidigt förutsätter barnkonventionen att alla barn ska ha en möjlighet till fritidsintressen, påminner Pekkarinen.

- Vi kanske borde ha några stipendier för fattiga familjer. Det är svårt för många sådana att få stöd för barnets hobby i dagens läge, eftersom de har inkomster, säger Pekkarinen.

Pekkarinen önskar att man i stället för att blicka mot Island skulle söka modeller på närmare håll, såsom i 1980-talets Finland, där staten stödde idrotts- och kulturhobbyer generöst.

Hon skulle önska att man igen börjar stärka hobbyklubbarnas roll och samtidigt utnyttjar skolor och andra fastigheter i kommunerna bättre, eftersom det ofta är lokalerna som kostar.

- Till exempel fanns statsstödda musikskolor i olika regioner i Finland och ganska många barn hade en möjlighet att spela piano eller vad som helst. Det här slutade när vi kom in i den ekonomiska depressionen år 1991, påminner Pekkarinen.

Helena ger inte upp

Trots det höga priset, vill Helena Sarso ändå inte ge upp sonens hobby. William älskar sin fotboll som har fört med sig många goda saker i hans liv. Förutom själva fotbollen så kommer vänner och fantastiska upplevelser på köpet. Men visst måste hon också börja tänka om ifall prislappen blir ännu högre.

- Då måste man fråga om det verkligen är någon idé bakom det här. Han fyller tio i höst och är ett barn ännu, funderar Sarso.

Hon efterlyser också en diskussion både inom klubbar och kommuner om vad föräldrarna kunde göra för att hålla kostnaderna i styr.

I väntan på lösningar fortsätter hon att delta i talkoarbete med andra fotbollsföräldrar och njuta av att se sonens spelarglädje varje gång han får tag i en boll.

- Visst har det varit värt det, säger hon.

Ändå kvarstår frågan:

- Ska barnhobbyer verkligen vara så här enormt dyra för att du ska få vara på den nivån du är? frågar Helena Sarso.