Österbottniska riksdagsledamöter vill jobba för regionens infrastruktur: "Det är oacceptabelt att vägpengar endast skulle delas ut innanför Ring III"

Höstens viktigaste fråga kommer att bli landets ekonomi. Det hävdar en rad av riksdagsledamöterna från Vasa valkrets. Gruppen är samtidigt redo att dra hemåt i de kommande budgetförhandlingarna: Österbotten behöver absolut få vägpengar.

Det är en glad och avslappnad skara österbottniska riksdagsledamöter som gästar Yle Österbotten i medlet av augusti.

– Vi har en bra laganda över partigränserna och i frågor som rör Österbotten jobbar vi redan fint ihop, beskriver Paula Risikko (Saml).

Riksdagens höstsession inleds först i september, men det politiska arbetet är i full gång i och med att finansministeriet i fredags presenterade sitt budgetförslag för nästa år.

Många inom gruppen av österbottniska riksdagsledamöter delar också synen på vad som kommer att bli höstens stora utmaning och det är konjunkturläget.

– Vi får hoppas att vi inte står inför en ekonomisk krasch, trots att alla prognoser nog visar åt det hållet.

Risikko får medhåll av Antti Kurvinen (C), som ändå vill vara optimist.

– Visst finns det utmaningar, men jag ser ändå med tillförsikt på den kommande hösten. Jag tror att den nya regeringen kommer att överraska finländarna på ett positivt sätt, säger Kurvinen.

Han lyfter sysselsättningen som en nyckel till framgång framom alla andra.

– Alla måste hjälpas åt om vi ska lyckas nå regeringens mål på 60 000 nya jobb. Såväl politiker som näringsliv och fackrörelsen, allas draghjälp behövs.

Anders Norrback (SFP) medger för sin del att han är bekymrad över den ekonomiska situationen och hur Finland ska komma att påverkas av det som sker utanför våra gränser.

– Det är nog osäkerheten internationellt och det frö till globalt handelskrig som vi har på gång som gör att det är svårt att bedöma vart vi är på väg just nu. Det blir den stora utmaningen i höst, säger Norrback.

Norrback är ändå säker på att valkretsens riksdagsledamöter har förutsättningar att lyckas i de stundande budgetförhandlingarna.

– Där är jag positiv. Vi har en stark representation från de österbottniska landskapen i den här mandatperioden och kämpar på bra allihop. Jag utgår från att vi får vår beskärda del av budgeten.

Överst på listan av frågor som bör åtgärdas listar Norrback infrastrukturen. Han får genast medhåll av såväl Antti Kurvinen som Paula Risikko.

– Under sommaren har jag nog än en gång kunnat konstatera att vårt vägnät är i dåligt skick. Renoveringsskulden är stor här i Österbotten. Det här är dels en fråga om säkerhet och dels om förutsättningarna för näringslivet, säger Risikko.

Truppen av politiker räknar upp såväl Riksväg 8 som regionens banavsnitt och flygförbindelser som viktiga hörnstenar.

Man kommer att kräva att löften som givits om riksvägens framtida status ska hålla och gärna lite till utöver det.

– Det är oacceptabelt att vägpengar endast skulle delas ut innanför Ring III, säger Risikko.

Lika överens är gruppen om att man i riksdagshuset än en gång måste kavla upp ärmarna och ta itu med att förverkliga en reform av social- och hälsovården.

– Jag är illa rädd att det ska gå som sist, att man jobbar i flera år och sedan blir det bara pannkaka av alltihop. Vi kan inte skjuta upp den här reformen längre, säger Risikko.

– Man ska inte glömma vilket enormt arbete som redan har gjorts i frågan, påpekar Kurvinen.

– Vi får inte låta inte alla papper börja mögla, tvärtom. Nu ska vi ta vid där vi slutade senast och komma vidare. Till exempel i Österbotten är allt grundarbete redan gjort, säger Kurvinen.