Ruuskanen står över Sverigekampen, Richardsson och Blomqvist löper dubbelt – här är truppen till friidrottsfesten

Friidrottsförbundet publicerade på måndagskvällen namnen på idrottarna som blivit uttagna till Sverigekampen på veckoslutet. Med finns som väntat en drös SFI:are – men ingen Antti Ruuskanen. Istället väntar igen en duell om den sista VM-biljetten.

Sverigekampen kör igång på lördag i Stockholm och avslutas som vanligt på söndag. Yle sänder tävlingarna direkt i TV2 och på Arenan.

I år anser åtminstone träningschef Kari Niemi-Nikkola från friidrottsförbundet att Finland har ett slagkraftigt lag på benen.

– Det även om några namn fallit bort. Det handlar främst om hälsorelaterade orsaker, berättar Niemi-Nikkola.

En av de namnstarkaste idrottarna som saknas från listan är Antti Ruuskanen. Istället får Toni Kuusela chansen tillsammans med Oliver Helander och Lassi Etelätalo. Med andra ord får Kuusela och Etelätalo igen tävla sinsemellan om den sista VM-biljetten i spjut.

Flera idrottare kommer att göra ett dubbeljobb under veckoslutet. Nooralotta Neziri löper både 100 meter och 100 meter häck, Sara Kuivisto och Nathalie Blomqvist springer båda både 800 och 1500 meter samt Camilla Richardsson ska löpa både 3000 meter hinder och 5000 meter.

På herrsidan kommer bland andra Sibbo-Vargarnas Eljas Aalto att få dubbelt ansvar då han tävlar på både 200 och 400 meter.

I fjol i Tammerfors vann Finland herrkampen, medan Sverige vann damkampen.

– Det var ett bevis på att man inte ska stirra blint på statistiken. Männen ”skulle” förlora, men det visade sig gå vägen. I Stockholm ska vi kämpa om varendaste poäng igen, säger Niemi-Nikkola.

Finlands trupp till Sverigekampen:

Herrar:

100 m: Samuel Purola Oulun Pyrintö, Riku Illukka Vantaan Salamat, Konsta Alatupa Kokkolan Työväen Urheilijat.

200 m: Roope Saarinen Esbo IF, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Tuukka Huuskola Esbo IF.

400 m: Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Ville Aarnivala Tampereen Pyrintö, Erik Back HIFK.

800 m: Markus Teijula Naantalin Löyly, Ville Lampinen Kenttäurheilijat-58, Joonas Rinne Saarijärven Pullistus.

1500 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Martti Siikaluoma Lahden Ahkera, Tuomo Salonen Espoon Tapiot.

5000 m: Martti Siikaluoma Lahden Ahkera, Hannu Granberg Lahden Ahkera, Miika Tenhunen Nivalan Urheilijat.

10000 m: Eero Saleva Helsingin Kisa-Veikot, Aki Nummela Helsingin Kisa-Veikot, Antti Ihamäki Alajärven Ankkurit.

110 mh: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Valtteri Kalliokulju Liedon Parma.

400mh: Oskari Mörö Esbo IF, Joni Vainio-Kaila Laitilan Jyske, Tuomas Lehtonen Liedon Parma.

3000m hinder: Topi Raitanen Helsingin Kisa-Veikot, Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Miika Tenhunen Nivalan Urheilijat.

Höjd: Arttu Mattila Äänekosken Urheilijat, Samuli Eriksson Salon Vilpas, Mika Hietaniemi Espoon Tapiot.

Stav: Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat, Tommi Holttinen Someron Esa, Mikko Paavola Alajärven Ankkurit.

Längd: Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot, Kristian Pulli Kaipolan Vire, Kalle Salminen Joensuun Kataja.

Tresteg: Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Topias Koukkula Kangasalan Urheilijat -68, Arttu Tyystjärvi Lappeenrannan Urheilu-Miehet.

Kula: Arttu Kangas Kankaanpään Seudun Leisku, Tomas Söderlund IF Raseborg, Nico Oksanen Loimaan Voima.

Diskus: Oskari Perälampi Espoon Tapiot, Juha Lahdenranta Porin Yleisurheilu, Ville Kivioja Nokian Urheilijat.

Slägga: Aaron Kangas Kankaanpään Seudun Leisku, Henri Liipola Someron Esa, Aleksi Jaakkola Vehmaisten Urheilijat.

Spjut: Oliver Helander IF Raseborg, Lassi Etelätalo Joensuun Kataja, Toni Kuusela Kuortaneen Kunto.

4×100 m: Konsta Alatupa Kokkolan Työväen Urheilijat, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Roope Saarinen Esbo IF, Tuukka Huuskola Esbo IF, Willem Kajander Borgå Akilles, Riku Illukka Vantaan Salamat.

4×400 m: Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Ville Aarnivala Tampereen Pyrintö, Erik Back HIFK, Ville Lampinen Kenttäurheilijat-58

10 000 m gång: Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat, Jaakko Määttänen Espoon Tapiot, Joni Hava Espoon Tapiot

Damer:

100 m: Lotta Kemppinen HIFK, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat.

200 m: Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat, Lotta Kemppinen HIFK, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat.

400 m: Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot, Jeanine Nygård IF Drott, Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu.

800 m: Sara Kuivisto Borgå Akilles, Nathalie Blomqvist IK Falken, Viola Westling Turun Urheiluliitto.

1500 m: Sara Kuivisto Borgå Akilles, Nathalie Blomqvist IK Falken, Reetta Joronen Savonlinnan Riento.

5000 m: Camilla Richardsson Vasa IS, Moona Korkealaakso Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Katarina Skräddar Helsingin Jyry.

10000 m: Johanna Peiponen Rovaniemen Lappi, Katarina Skräddar Helsingin Jyry, Laura Manninen Kenttäurheilijat -58.

100 mh: Annimari Korte HIFK, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Reetta Hurske Tampereen Pyrintö.

400 mh: Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Nea Mattila HIFK.

3000 m hinder: Camilla Richardsson Vasa IS, Janica Rauma Forssan Salama, Sofie Lövdahl Vasa IS.

Höjd: Heta Tuuri Lahden Ahkera, Jessica Kähärä Mikkelin Kilpa-Veikot, Miia Sillman Tampereen Pyrintö.

Stav: Wilma Murto Salon Vilpas, Laura Ollikainen Varkauden Kenttä-Veikot, Saga Andersson Esbo IF.

Längd: Taika Koilahti Turun Weikot, Anne-Mari Lehtiö Kenttäurheilijat- 58, Sini Sanaslahti Kaipolan Vire.

Tresteg: Kira Kytölä Esbo IF, Senni Salminen Imatran Urheilijat, Emma Pullola Vaasan Vasama.

Kula: Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire, Eveliina Rouvali Kuopion Reipas, Suvi Helin Tampereen Pyrintö

Diskus: Lotta-Kaisa Eliander Turun Urheiluliitto, Salla Sipponen Keuruun Kisailijat, Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto.

Slägga: Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Koskinen Kauhajoen Karhu, Inga Linna Riihimäen Kisko.

Spjut: Heidi Nokelainen Joensuun Kataja, Jenni Kangas Seinäjoen Seudun Urheilijat, Jatta-Mari Jääskeläinen Turun Urheiluliitto.

4x100m: Lotta Kemppinen HIFK, Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Johanna Kylmänen Raision Kuula, Jandeh Jallow Oulun Pyrintö.

4x400m: Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot, Jeanine Nygård IF Drott, Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, Ida Ravaska Veitsiluodon Kisaveikot, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Nea Mattila HIFK.

5000 m gång: Elisa Neuvonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Enni Nurmi Espoon Tapiot, Hele Haapaniemi Espoon Tapiot.

Sverige publicerade tidigare på måndagen sin trupp till ”Finnkampen” – den hittar ni här!