Humoristisk isländsk konst vinner Finlands största konstpris

Fem nordiska konstnärer tävlade i år om det stora finska konstpriset Ars Fennica. Vinnaren Ragnar Kjartansson går hem med 40.000 euro och stor synlighet.

Årets kandidater tänjer på vedertagna begrepp och bjuder på förbluffande skicklighet och ohämmad skaparglädje.

Vinnaren av Ars Fennica 2019, Ragnar Kjartansson arbetar med åtskilliga tekniker och material i sina verk.

De övriga kandidaterna är målaren Petri Ala-Maunus och mångmediala konstnären Aurora Reinhard från Finland, fotografen Miriam Bäckström från Sverige och islänningarna Egill Sæbjörnsson.

Kai Kartio är museichef på Amos Rex och har suttit i juryn som tagit fram kandidaterna för Finlands största konstpris. Priset om 40 000 euro har delats ut av Henna och Pertti Niemistös stiftelse varje eller vartannat år i snart 30 år.

Oftast har priset gått till en manlig finländsk konstnär, men pristagarna och kandidaterna kan också vara internationella namn från närliggande länder.

Islänningarna står för humorkategorin på utställningen. I Ragnar Kjartanssons film spelas huvudrollen av ett idylliskt sjölandskap i Schweiz. Det som spräcker tystnaden är en motorbåt som landar vid bryggan. Filmen är över två timmar lång och kommenterar våra "socialt konstruerade" ideal om det goda livet och om skönhet.

Den andra islänningen, Egill Sæbjörnsson är snäppet vildare och huvudpersonerna i hans konst är två fiktiva elaksinnade troll som bjuder på ett udda caféutrymme på museet. Det är trollen som är upphovsmakarna till konsten på caféet, heter det: målningar som konstant formas om med hjälp av en projektor.

Egill Sæbjörnssons installation, The Paintings (2019), är ett café. Bild: Jussi Tiainen

Island är på tapeten också på närliggande Kiasma med en färggrann installation av konstnären som kallar sig Shoplifter. Senare i år visar Kiasma ett av Kjartanssons verk. Kiasmas museichefe Leevi Haapala har liksom Kartio suttit i juryn som tagit fram Ars Fennicakandidaterna.

Men det är inte juryn utan en internationell konstkännare som utsett Ars Fennicavinnaren. I år är det en schweizare vid namn Roland Wetzel som valt pristagaren. Också besökarna kan rösta fram sin favorit som utses senare.

Mer än ett pris handlar det idag om en stor utställning där alla kandidaters verk visas, istället för enbart pristagarens konst. Säreget för de aktuella konstnärerna är, enligt Kartio, att de är starka, intressanta och sinsemellan mycket olika.

- Betydelsen i att tävla om Ars Fennica-priset ligger framförallt i synligheten, säger Kai Kartio och noterar att utställningen i år får en fortsättning i Stockholm.

Enligt Kartio börjar priset vara rätt betydande också i Norden, särskilt efter att investementbanken Carnegie la ner sitt konstpris 2014. Carnegies prissumma var flerfaldig jämfört med Ars Fennicas.