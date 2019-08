Jeanine Nygård blir superfinländsk under landskampen – slår ur underläge på banvarvet: "Det går undan om jag får till det"

View this post on Instagram

Helgens outfit ☝️🇫🇮🏃🏼‍♀️(förutom ny nummerlapp 😏). Får dra på mig landslagsdressen igen, för det är dags för #ruotsiottelu #finnkampen 🙌 🔹Lördag 400m kl. 17.57 svensk tid 🔹Söndag 4x400m kl. 16.25 svensk tid ❕Bäst är kampen på plats, men finns inte den möjligheten så kan ni bänka er framför tv-rutan! ✨ #TeamFinland #FIN400 #hyväsuomi #sisu