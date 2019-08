President Putins besök strular till trafiken i Helsingfors - polisen rekommenderar att undvika körande i centrum

Bild: /All Over Press

Vladimir Putin träffar Sauli Niinistö i Helsingfors i dag. Vladimir Putin vid en talarstol. Ha när iklädd en blå kostym. Bild: /All Over Press

Rysslands president Vladimir Putin besöker Helsingfors i dag, onsdag. Besöket kan strula till trafiken i Helsingfors och Vanda.

Polisen förväntar sig att trafiken strular mest på Mannerheimvägen och i området kring Presidentens slott. Bland annat kommer den dagliga verksamheten på Salutorget vara stängd under hela onsdagen.

- På grund av trafikarrangmangen rekommenderar jag att man undviker att köra inne i centrum, eller att man i alla fall reserverar tillräckligt med tid om man måste röra sig där, säger överkommissarie Heikki Porola vid Helsingforspolisen.

Besöket orsakar trafikstörningar i Helsingfors och Vanda

Under besöket kommer presidentens följe att röra sig i olika delar av huvudstadsregionen. Utöver kärncentrum kommer det att ske avbrott på leder mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors centrum.

Ingen annan trafik är tillåten på de rutter som följet använder.

Specialarrangemangen:

Under onsdagen är Salutorget stängt för all biltrafik efter klockan 12. För att komma till Södra hamnen bör man köra via Fabriksgatan, eller andra rutter som har utsetts av polisen.

Från och med cirka klockan 12 gäller följande trafikarrangemang för fordonstrafik:

Från Norra kajen kommer man in till centrum via Elisabetsgatan.

Mannerheimvägen är avstängd en del av dagen och delar av Mannerheimvägen har trafikavbrott.

Norra Esplanaden är avstängd från övrig trafik under en del av dagen.

Begränsningarna gäller också servicetrafiken.

Även vattentrafiken påverkas. Privata båtar är inte tillåtna utanför Presidentens slott under onsdagen.

En del av spårvagnarna kör undantagsrutter under dagen. Spårvagn på Södra Kajen Bild: Yle/Carolina Husu

Förseningar och undantagsrutter i kollektivtrafiken



Eftersom Salutorget är avstängt för trafik kommer färjan till Sveaborg att avgå från Skatudden. Man kan också ta sig till Sveaborg och Skanslandet med vattenbussen som avgår från Hagnäs.

Helsingforsregionens trafik HRT förväntar sig att kollektivtrafiken kommer att drabbas av förseningar och att bussar och spårvagnar måste köra undantagsrutter.

Mer om undantagsrutterna kan du läsa på HRT.s hemsida eller på Reseplaneraren.