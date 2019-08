American Factory - en dokumentär om kulturskillnader och en förändrad syn på arbete är den första film paret Obama lyfter fram genom sitt produktionsbolag

American Factory är en fascinerande Netflixdokumentär om en amerikansk fabrik styrd av kineser och skildrar kulturskillnader, fackföreningar och synen på arbete.

2014 köpte det kinesiska bolaget Fuyao den gamla General Motors-fabriken i Dayton, Ohio för att börja tillverka bilglas.

I Dayton var folk entusiastiska. Efter att GM lade ner biltillverkningen 2008 hade arbetslösheten varit hög och folk smått desperata att hitta ett jobb.

Regissörsparet Julia Reichert och Steven Bognar som bor i närheten av fabriken såg också en chans att nu göra en uppföljare till deras Oscarsnominerade kortfilm The last truck som skildrade vad som hände i Dayton då GM-fabriken lades ner.

Bild: © Netflix / Everett Collection /All Over Press

American Factory skildrar den genuina glädje och stolthet som många av arbetarna känner då de igen har ett jobb att gå till. Visserligen tjänar de betydligt mindre än de gjorde tidigare, men de har ett jobb.

Den kinesiska ledningen med ordförande Cao Dewang är ett enda stort leende. De hämtar in en massa kinesiska arbetare som lär upp de amerikanska kollegerna om hur produktionen går till.

I början är det rörande positivt och charmigt. Amerikanerna tar med sig sina kinesiska medarbetare på fisketur och bjuder hem dem över Thanksgiving.