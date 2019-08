De nordiska akademikercentralerna har skrämts upp av EU-kritikerna och gör nu gemensam sak för att försvara europabygget

De nordiska akademikercentralerna - som sammanlagt har en miljon medlemmar - går nu aktivt in för att påverka beslutsfattarna i Bryssel, berättar Akavas ordförande Sture Fjäder. Akavas ordförande Sture Fjäder på Gullranda i juni 2016. Bild: All Over Press / Petteri Paalasmaa