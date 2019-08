Har du sett en okänd fågel eller något annat obekant? – Ställ din fråga till Naturväktarna

Ställ din naturfråga till Anders och Jörgen.

Naturväktarna sänder från centrumbiblioteket Ode i Helsingfors, under stadsfestivalen Punkten, 1.8 kl. 19.22–21.00. Kom med och träffa experterna Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Du kan också ställa frågor via formuläret här, per e-post: natur@yle.fi eller genom att ringa 0600 11 12 13.