Modern konst kring Michael Jackson lyfts upp på Emmas väggar

Att Michael Jackson är en av vår tids största populärkulturella ikoner kan knappast någon bestrida. Då är det kanske inte heller så överraskande att han faktiskt är den mest avbildade artisten eller figuren inom modern konst.

Omstridd är han ju förvisso också och inte minst mot bakgrund av den avslöjande dokumentärfilmen från i våras, Leaving Neverland står det klart att utställningen Michael Jackson: On the Wall sannolikt kommer att väcka nya diskussioner kring huvudpersonen.

Michael Jackson: On the Wall på Emma Michael Jackson: On the Wall på Emma Bild: Ari Karttunen/Emma

Vid sitt öppningstal inför utställningen säger museichef Pilvi Kalhama att diverse diskussioner givetvis förts på ledande nivå på Emma vid planeringen av utställningen. Men någon bojkott har aldrig varit aktuell, för det centrala här är ändå Michael Jacksons obestridliga och betydande inflytande på samtidskonsten och på vår kultur.

Därför bildar utställningen en utmärkt plattform för diskussioner om fenomen i vår tid, konstaterar Pilvi Kalhama.

Utställningen är en del av en omfattande turné

Sådana här diskussioner kommer också att officiellt föras på Emma under utställningens gång, berättar amanuens Pernilla Wiik då jag ställer henne frågan: varför Michael Jackson just nu?

Men först tar hon upp en annan viktig aspekt som man inte kan bortse från i samband med utställningen. Den är ju ingalunda producerad exklusivt för Emma.

Varför Michael Jackson just nu?

- Den här utställningen började planeras redan för tre år sedan - innan (den omtalade HBO-producerade) dokumentären hade visats, klargör Pernilla Wiik och den är producerad och kuraterad av National Portrait Gallery i London.

Därifrån har den sedan åkt runt via Grand Palais och Bundeskunsthalle i Bonn, och nu då kommit till Emma som sista anhalt på en ett och ett halvt år lång turné.

Också svåra frågor kommer att tas upp

Det är inte fråga om någon biografisk utställning, redogör Pernilla Wiik vidare. Inte heller lyfter man upp Michael Jackson på en piedestal, utan tanken är att visa hur kulturfenomenet Michael Jackson har behandlats och lyfts fram inom den moderna konsten.

Michael Jackson á la Andy Warhol Michael Jackson á la Andy Warhol Bild: Ari Karttunen/Emma

Så med tanke på konstnärernas höga renommé och vilka prestigefyllda samarbetspartners det handlar om, har det förstås inte varit aktuellt - eller ens möjligt - att på något sätt bojkotta utställningen. Trots alla kontroverser som sedermera kommit fram.

Inte aktuellt med en bojkott av något slag.

- Nej, vår uppgift är att förmedla konst oberoende av dess innehåll, och vi vill möjliggöra en diskussion också kring svåra ämnen, säger Pernilla Wiik.

- Därför ansåg vi det viktigt att ändå gå vidare med våra planer, slår hon fast.

Under höstens lopp kommer det att arrangeras diskussionstillfällen på Emma där också svåra ämnen tas upp. Allt från idoldyrkan och dess avigsidor till frågor om makt och maktstrukturer inom konstvärlden och vårt samhälle i allmänhet.

En magnifik och färggrann helhet

Det ska i alla fall sägas direkt att utställningen vid första anblicken ger ett rent av magnifikt intryck; den är oerhört färggrann och mångsidigt attraktiv, men framför allt väldigt intressant. På grund av och tack vare huvudpersonens ikon- och idolstatus och just för att han är så kontroversiell.

"An Illuminating Path" - fotokonst av David LaChapelle Bild: Emma/David LaChapelle

På utställningen deltar 48 av den främsta radens nutidskonstnärer från Andy Warhol med ett verk från 1982 via David LaChapelle och Paul McCarthy till Rosie Wylie vars målningar är så färska att färgen knappt hunnit torka, som utställningens kurator, Arja Miller uttrycker det i sin taltur.

Sju olika teman

På grund av mångfalden är utställningen indelad i sju olika teman: Kulturell betydelse, tidskapsel, afrikansk-amerikansk identitet, fankulturens många sidor, bakom masken, King of pop och i rörelse.

I avdelningen afrikansk-amerikansk identitet finns ungefär ett halvt dussin fotokollage av afro-amerikanen Todd Gray, som fungerade som Michael Jacksons officiella fotograf då det begav sig:

- När jag jobbade som Michael Jacksons officiella fotograf kom vi varandra nära, berättar Todd Gray, jag tror att Michael drogs till mig för att jag var bara tre år äldre, så vi var liksom samma generation.

Den afro-amerikanske fotografen och konstnären Todd Gray Den afro-amerikanske fotografen och konstnären Todd Gray Bild: Ralf Sandell

Konstverken på utställningen härstammar från ungefär början av 2000-talet och kom till som ett konstprojekt för California Institute of the Arts.

Också Michael Jackson är en ättling till slavar

Här har Todd Gray plockat bland sina professionella foton av Michael Jackson, som han tog under karriären i publicitetssyfte för skivbolag och dylikt, och dessa kombinerar han med artefakter och ikonografi, som syftar på traditionella afrikanska sammanhang och ger associationer till slaveriets uppkomst.

Också Michael Jacksons rötter går att spåra till de afrikaner som brutalt berövades sin frihet under kolonialismens välde.

Det här ska få upp åskådarens ögon för den kultur som Michael Jackson ursprungligen härstammar ifrån och på så sätt se den världsberömda superstjärnan i ett annat ljus: också hans rötter går att spåra till de afrikaner som brutalt berövades sin frihet under kolonialismens välde.

"Utstuderade hemskheter i mangrove-skogen" - fotokollage av Todd Gray "Utstuderade hemskheter i mangrove-skogen" - fotokollage av Todd Gray Bild: JWPICTURES.COM

Att Michaels ansikte inte syns på fotografierna, fast man nog lätt kan se vem de är frågan om, ger konstverken ytterligare en dimension och egen tolkningsmöjlighet.

Popens kung - i konsthistorisk belysning

En annan aspekt i avsikt att skapa överraskande associationer utgående från Michael Jackson, som Pernilla Wiik lyfter fram, är diverse konsthistoriska och kulturella referenser som förekommer på utställningen.

I avdelningen King of Pop ser vi till exempel en storslagen målning av Kehinde Wiley, som föreställer Michael Jackson ridande på en häst, iklädd praktfull regalia á la 1600-tals furste. Den barockmässiga kompositionen och den pompösa estetiken får sin förklaring i och med att målningen som sin förebild har Peter Paul Rubens porträtt av den spanske kungen Filip ll.

Michael Jackson på hästryggen av Kehinde Wiley - parafras på Rubens berömda målning av kung Filip ll av Spanien Michael Jackson på hästryggen av Kehinde Wiley - parafras på Rubens berömda målning av kung Filip ll av Spanien Bild: Emma/Jeurg Iseler. Courtesy of Stephen Friedman Gallery, London and Sean Kelly Gallery, New York © Kehinde Wiley

På en vägg intill Wileys verk hänger Mark Rydens bekanta målning The King of Pop, som också pryder omslaget till Michael Jackson-albumet Dangerous. Här finns en räcka referenser till konsthistorien, som Pernilla Wiik påpekar:

- Mark Ryden har valt friskt bland konsthistoriens stora verk, från Hieronymus Bosch till Ingres Napoleons kröning där Napoleon sitter på sin tron.

Det är inte Napoleons eller drottning Elisabeths ansikten vi ser på bilden.

Till höger i bilden finns det berömda fotografiet av Cecil Beaton som föreställer drottning Elisabeth ll:s kröning. Till saken hör dock att det varken är Napoleons eller Elisabeths ansikten som vi ser på Mark Rydens bild.

- Nej, han har alltså tagit inspiration av de här konsthistoriska källorna och sedan lekt friskt, berättar Pernilla Wiik.

"The King of Pop" - målning av Mark Ryden "The King of Pop" - målning av Mark Ryden Bild: Emma/Courtesy of the artist and Paul Kasmin Gallery

Parallellen mellan dessa historiska härskare och Michael Jackson, popens kung är uppenbar.

Dansens mästare

Michael Jackson som dansare lyfts i sin tur fram av Los Angeles-konstnären Michael Gitties. I ett av hans videokonstverk har han synkroniserat den berömda musikvideon till Jacksons hit Smooth Criminal med ljudspåret till Frank Sinatras Fly me to the Moon.

Enligt konstnären har vi med tiden blivit så vana vid att se Michael Jacksons fantastiska dansrörelser, att vi inte längre riktigt förmår uppskatta dem till fullo. I den här nya kombinationen mellan bild och musik lyckas Gitties åstadkomma en överraskningseffekt, som får betraktaren att se dansen med nya ögon.

Vi har blivit så vana vid att se Michael Jacksons fantastiska dansrörelser, att vi inte längre förmår uppskatta dem till fullo. ― Michael Gitties

Ur avdelningen - i rörelse - lyfter Pernilla Wiik slutligen fram ett av sina egna favoritkonstverk från utställningen:

Modern konst - installation med ballonger av Appau Jr Boakye-Yiadom Modern konst - installation med ballonger av Appau Jr Boakye-Yiadom Bild: Ari Karttunen/Emma

Det här är Appau Junior Boakye-Yiadoms verk som består av två loafers, som påminner om de som Michael Jackson använde när han dansade.

Skorna är fixerade i den berömda Freeze-posen och hålls uppe av ett knippe gasballonger.

Berömmelse är sällan något bestående

- Jag tycker personligen att verket är fascinerande för att den väl beskriver berömmelse, förklarar Pernilla Wiik, hur fin gränsen är mellan att vara berömd och att sluta vara berömd. Och hur lätt en stjärna faller.

Jo, ballongerna kommer att få bytas ut, men konstnären har också sagt att han tycker att det är helt ok, för det illustrerar just hur man är en dalande stjärna. ― Pernilla Wiik

När - eller om - ballongerna exploderar, luften läcker ut, sjunker konstverket sakta ihop. Vilket också kommer att hända under utställningens lopp, får jag veta då tanken slår mig och jag ställer frågan.

- Jo, ballongerna kommer att få bytas ut, men konstnären har också sagt att han tycker att det är helt ok, för det illustrerar just hur man är en dalande stjärna, säger Pernilla Wiik.

Så kan det gå även för de allra största.

Utställningen Michael Jackson: On the Wall pågår till den 26 januari 2020..