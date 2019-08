Så här ser Titanic ut i dag - första bilderna på 15 år

Personerna som dykt ner för att studera Titanic för första gången på 15 år säger att vraket fort håller på att falla sönder.

Ett internationellt team havsforskare dök ner till nästan fyra kilometers djup för att studera det sjunkna skeppsvraket.

Även om vissa delar av vraket uppges ha varit överraskande välbevarade ska andra delar ha chockerat historikern som medverkade i dykningen.

Bakterier bryter ner metaller i vraket. Titanic, vrak. Bild: Reuters TV

Starka havsströmmar, korrosion och bakterier som bryter ner metall lär ligga bakom skeppsvrakets snabba förfall.

Forskarna som deltog i expeditionen studerar hur olika sorter av metall bryts ner i Atlantens djup och vill bedöma hur lång livslängd vraket har kvar.

Titanic ger sig ut på sin jungfruresa. Titanic ångar iväg på sin ödesdigra jungfruresa. Bild: All Over Press

Oceanångaren Titanic har legat under havsytan i över 100 år. Fartyget kraschade in i ett isberg under sin jungfruresa från Southampton till New York.

Mer än 1 500 av fartygets 2 200 passagerare dog i olyckan.

Forskarna uppger att vraket är det enda återstående vittnet till olyckan som sänkte fartyget.

- Alla som överlevde har gått bort. Det är viktigt att använda vraket medan det fortfarande har något att berätta, säger Robert Blyth som arbetar på havsmuseet i Greenwich.