Globala protester för Amazonas regnskog - se bilder

På fredagen samlades demonstranter världen över för att protestera mot Jair Bolsonaros passivitet gällande bränderna i Amazonas regnskog.

Demonstrationer ägde rum bland annat utanför Brasiliens ambassader i Amsterdam, Rom, Lima, Bogota och Krakow.

Demonstranterna krävde åtgärder för att bekämpa de förödande bränderna i Amazonas regnskog - det största syreproducerande skogsområdet i världen.

I går kväll, finsk tid, meddelade Bolsonaro att Brasiliens försvarsmakt kommer att skickas till Amazonas regnskogar för att delta i släckningsarbetet.

Amazonas regnskog har drabbats av rekordmånga bränder i år.

Tusentals människor tog till gatorna Rio de Janeiro för att protestera mot förstörelsen i Amazonas regnskog. Bild: All Over Press

Ursprungsbefolking i Colombia protesterar utanför Brasiliens ambassad i Bogotá. Bild: All Over Press