Nytt personbästa på 2.39.09 på @maratonvalencia Där andra halvan var en ren kamp! Så tacksam för min underbara familj som var och hejade @sutnop816, barnen och mina föräldrar och alla ni andra som stöttat mig! Dessutom utan all hjälp med min träning de senaste 10 veckorna hade jag aldrig fixat sub2.40 du har lärt mig så mycket både mentalt och fysiskt @coachmundt #teammundt #runacademyif #runacademy #maratonträning #valenciamarathon #marathon #lopp #tävling #personbästa