”Jag är glad över att vi inte förlorade med en meter”: Duplantis världsinsats gjorde finländarna ödmjuka

Publiken skrek efter en show – och Armand Duplantis levererade. De finländska hopparna var både imponerade och uppgivna efter att svensken klarat sex meter. "Jag såg svart under hoppet. Det var som om jag svimmade", säger Duplantis.

– Do you want to see a sex meters hopp?

Publiken vrålade ett ”ja” till svensk-amerikanska Armand Duplantis då han ställde en högst retorisk fråga på lördag kväll i Sverigekampen.

Han kunde redan ha slutat som vinnare – för länge sedan.

När Duplantis gled över ingångshöjden 546 var samtliga finländare utslagna.

Publiken åt ur Duplantis hand under Sverigekampen. Armand Duplantis i Sverigekampen. Bild: Lehtikuva

Men han fortsatte. Han hade lovat att bjuda på show.

Han klarade 561, 581 och 591 på första försöket och lade sedan upp ribban på jämna tal.

Extasen var ett faktum då Duplantis gled över sex meter, landade och firade vilt med publiken.

Nytt Sverigekampsrekord, nytt stadionrekord, nytt årsbästa. Den bästa noteringen av en svensk på inhemsk mark.

Efter succéhoppet laddade Duplantis om och lyfte upp ribban på 607. Han lovade publiken ett försök – och rev. Det hade varit nytt personbästa.

Medan de finländska deltagarna gled förbi en nästan öde mixed zone stannade Duplantis länge kvar på banan för att skriva autografer.

– Nå jag är glad över att vi i varje fall inte förlorade med en meter, sa Tomas Wecksten, som stannade på 519.

Tomas Wecksten var chanslös mot Duplantis. Tomas Wecksten, Kalevaspelen 2016. Bild: Yle/Tomi Hänninen

– Det här var ungefär lika mycket stryk som om Finland hade spelat VM i fotboll, fortsatte han.

En halvtimme efter tävlingen nådde Duplantis till slut journalisterna.

– Jag såg svart under hoppet. Det var som om jag svimmade. Publiken gav mig så mycket energi, så jag ville ge tillbaka.

Duplantis var namnet på allas läppar på lördagskvällen. ARmand Duplantis efter ett lyckat hopp. Bild: Lehtikuva

– Jag hade inte planerat att göra ett till hopp efter att ha klarat 600, men publiken ville det, så jag gjorde det för skojs skull. Jag ville bjuda på en show.

Tycker du inte synd om finländarna, som hittade glädje i att inte bli slagna med en meter?

Duplantis skrattar stort och letar efter orden.

– Jag vet inte om ledsen är rätt ord. Jag känner mig inte så dålig på grund av det, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara roligt.

Duplantis höll vad han lovade – nu har diskusstjärnan Daniel Ståhl stora skor att fylla på söndagseftermiddagen.