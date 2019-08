Från evighetslång skademardröm till Sverigekampen – Sofie Lövdal gav aldrig upp: ”Det här är ingen hobby för mig”

View this post on Instagram

Första medaljen i Kalevaspelen smakar SÅÅ BRA! Eka Kalevan kisojen mitali MAISTUU!/ First medal in the nationals tastes SWEET 🤩😍 (Sixth time is a charm or what do they say? Congratulations to my favourite mountain goat @camillarichardsson flying to the win, @janigaattori for silver and all the other girls beating their PB:s and SB:s today) #kalevankisat #trackandfield @team4mijl