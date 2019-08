Tv-serier att se fram emot i höst

Svenskt epokdrama och norskt spänningsdrama. Animerad och deprimerad häst och Drottning Elizabeth. Amerikanskt skilsmässodrama och australiensisk såpopera. De här tv-serierna lönar det sig att kolla in i höst.

Vår tid är nu – säsong 3, börjar 28.10 på Arenan och 3.11 på Yle Fem

tipsare: Silja Sahlgren-Fodstad

Lanserad som Sveriges televisions mest påkostade satsning genom tiderna landade detta epokdrama i våra vardagsrum 2017. Ett drama som delvis författats av Ulf Kvensler – en av dem som var med och skapade Solsidan.

Och publiken var inte sen att haka på. Här fick man en historielektion i drömlikt fin förpackning. En snygg blandning av drama och såpa – snabbt beroendeframkallande.

Alla som följt familjen Löwander sedan krigsslutet 1945 väntar otåligt på att få veta vad 1960-talet kommer att innebära för dem.

Vill någon längre äta rårakor och spisa skivor när ungdomsrevolten står för dörren?

Personligen struntar jag i vem som vill vad så länge jag får vara med på ett hörn!

Twin, börjar 28.10 på Yle Fem

tipsare: Marit Lindqvist

Kristofer Hivju spelar huvudrollen i den norska serien Twin. Karaktären Erik sitter på sitt surfbräde ute till havs. Bild: Nordisk Film Production / NRK

Den norska serien Twin handlar om enäggstvillingarna Erik och Adam som lever i olika världar. Där Erik är en frihetssökande surfare driver Adam ett framgångsrikt familjeföretag tillsammans med sin fru Ingrid. Paret har två barn.

När allt gått åt fanders söker Erik hjälp hos Adam, men får kalla handen. Bröderna hamnar i gräl och när Eriks hustru försöker gå emellan råkar hon vålla sin mans död. Det är fråga om en olycka, men ser ut som mord.

För att rädda familjen övertalar Ingrid Erik att överta Adams identitet. Men går det att leva som någon man inte är? Kan man ljuga för sig själv och för andra?

I rollen som Adam ser vi Norges gåva till Game of Thrones, nämligen Kristofer Hivju, och tv-serien är inspelad i det vidunderligt vackra Lofoten.

The Crown – säsong 3, börjar den 17.11. på Netflix.

tipsare: Vilhelmina Öhman

I den tredje säsongen spelar Olivia Colman Drotting Elizabeth. Drottning Elizabeth (Olivia Colman) och prins Charles (Josh O'Connor) vinkar på en balkong, bilden är tagen under inspelningen av serien The Crown. Bild: WENN.com / All Over Press

Hösten har blivit lika med att krypa ner under täcken och skamlöst titta på kostymdraman om den brittiska adeln. I höst kommer tredje säsongen av den omåttligt populära serien The Crown, men med några betydande förnyelser i rollbesättningen!

Elizabeth II har i de två tidigare säsongerna spelats av Claire Foy, men nu tar Oscarsbelönade Olivia Colman över rollen som Storbritanniens drottning. Systern, den “rebelliska” prinsessan Margaret, som i tidigare säsonger spelats av Vanessa Kirby, tolkas här av (en av mina favoriter) Helen Bonham Carter.

Varför skådespelarna har bytts ut har förklarats med att säsong tre och fyra utspelar sig under en senare tidsperiod, närmare sagt 1964-1977.

Säsong tre kommer att innehålla bland annat dekolonialiseringen av Afrika och Karibien, Apollo 11 månlandningen och det tumultartade äktenskapet mellan prinsessan Margaret och fotografen Lord Snowdon.

Den 17 november får vi återvända till Buckingham Palace och det är inte för sista gången: Säsong fyra håller som bäst på att spelas in och då kommer Emma Corrin träda in som prinsessan Diana och Gillian Anderson kommer att spela rollen som Margaret Thatcher.

The Affair – säsong 5, börjar den 25. 8. på HBO Nordic

tipsare: Jenna Emtö

Serien följer det frånskilda paret Noah (Dominic West) och Helen (Maura Tierney). På bilden syns de frånskilda Noah Solloway spelad av Dominic West och Helen spelad av Maura Tierney. Bild: 2018 SHOWTIME

I höst blir det dags att säga hejdå till den amerikanska dramaserien The Affair. Serien började med att den gifta författaren och läraren Noah Solloway (Dominic West) inleder en passionerad affär med den också gifta servitrisen Allison Lockhart (Ruth Wilson) under sin familjesemester med sina fyra barn och frun Helen (Maura Tierney).

Därefter har serien i fyra säsonger följt de olika karaktärernas liv och relationer som präglats av svek och destruktivitet. Serien har stundvis varit ojämn och många var säkert redo att ta avsked från serien redan efter säsong två.

Men i förra säsongen hittade serieskaparna lyckligtvis tillbaka till seriens stora styrka vilket varit dess berättarstil där man som tittare fått ta del av de olika karaktärernas ofta väldigt skilda uppfattningar om diverse händelser.

Jag ser fram emot samtidigt som jag bävar lite inför hur denna minst sagt brokiga historia nu ska knytas ihop.

Solsidan – säsong 6, börjar senare i höst på Yle Fem

tipsare: Silja Sahlgren-Fodstad

Allt är bäddat och klart för ännu en säsong av Solsidan. Solsidan. Bild: Pär Bäckstrand

När Solsidan-filmen 2017 lämnade oss med bilden av Ove (Henrik Dorsin) som blivande far till femtioårige Freddes (Johan Rehborg) syskon var jag knappast ensam om att undra om det faktiskt går att dra storyn längre?

Men det hindrar mig inte från att se fram emot fortsättningen: är barnet fött, har Mickan (Josefin Bornebush) hämtat sig efter chocken och lyckas Alex (Felix Herngren) och Anna (Mia Skäringer) limma ihop sitt kantstötta äktenskap?

En sak är klar: med hjälp av karismatiska rollkaraktärer, rätt skådespelarval, träffsäker jargong och hög igenkänningsfaktor kvalar Solsidan – trots en något ojämn kurva – fortfarande in på den svenska klassikerlistan.

BoJack Horseman – säsong 6, börjar senare i höst på Netflix

tipsare: Lasse Garoff

BoJack Horseman har det inte så lätt. Bild på hästen BoJack Horseman som sitter på en bänk och ser ledsen ut. Bild: Copyright � �Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

Aldrig har det varit så sunkigt, avtändande och trist att vara en stormrik TV-kändis som i animationsserien BoJack Horseman.

Skådespelaren BoJack Horseman fortsätter sin plågsamma personliga utveckling genom depressionens och blandmissbrukets dis mot sitt mål som i all sin enkelhet känns så omöjligt: ett vanligt liv som han kan stå ut med att leva.

Raphael Bob-Waksbergs serie utspelar sig i showbusinesskretsarna på USA:s västkust, men världen är befolkad av talande djur som hästen BoJack Horseman och andra magiska eller besjälade väsen.

Genren blir en slags magisk realism med groteska inslag som håller fingret på samtidens puls, och som riktar ett oförskönat ljus mot stjärnkulten inom underhållningsindustrin.

Men framför allt är BoJack Horseman ett bitande avgrundsdrama om en trasig och olycklig människa (häst), som längtar efter att sona sina brott men som av skam fortsätter att fly undan konsekvenserna av sina själviska handlingar.

Under säsongernas lopp börjar hans mentala hälsa att kollapsa. Men krypande långsamt tar han sig mot frälsningen, lovar seriens skapare.

The Heights, börjar 6.9 på Yle TV1

tipsare: Johanna Grönqvist

Några av huvudpersonerna i den australiensiska serien The Heights. Marcus Graham, Roz Hammond, Shari Sebbens, Koa Nuen, Phoenix Raei. Sully (Koa Nuen), Pav (Marcus Graham), Ash (Phoenix Raei), Claudia (Roz Hammond) och Leonie (Shari Sebbens) Bild: Yle TV1

Den australiensiska såpoperan The Heights utspelar sig i en förort till Perth och handlar om relationer, känslor och konflikter bland en brokig grupp invånare i området Arcadia Heights.

De befinner sig i olika livsskeden, det är unga och gamla, kärnfamiljer och frånskilda, glada och sorgsna. Endel är invandrare från olika håll av världen andra hör till ursprungsbefolkningen. Men alla delar de gemenskapen av att bo i samma förort.

The Heights är en sympatisk serie som även kallats för den första australiensiska såpoperan som även skildrar arbetarklass. Fast ännu intressantare är att det här är en serie som på ett naturligt sätt lyckas skildra olika minoriteter utan att det känns påklistrat eller tillgjort.

F-ordet, dyker upp på Arenan 15.9

tipsare: Johanna Dikert

Ulrikke Falch har i uppdrag att göra en hel skola på tusen elever till feminister på 30 dagar. Ulrikke Falch med andra tjejer runt ett bord. Bild: Xueqi Pang

Kan SKAM stjärnan Ulrikke Falch (Vilde) göra en hel skola på 1000 elever till feminister på 30 dagar?

Det här är premissen för den femdelade serien F-ordet där Falch ska få norska skolungdomar att ifrågasätta vilka normer som styr deras val i livet och inse att jämställdhet är något alla vinner på.

Den här serien gör min nervös, jag har så höga förväntningar på den.

Även om jag själv har varit ambivalent till seriens grundidé.

Vacklat mellan att naivt tänka att alla ju kallar sig feminister idag till att igen påminnas om att feminismen globalt också genomgår en backlash, att jämställdhet inte är något vi kan ta för givet.

Det ska bli spännande att se vilket bemötande den här serien får och vad de norska ungdomarna har för tankar om feminism.

Landet lyckopiller, börjar på SVT 27 november

tipsare: Jenna Emtö

En miljon svenskar äter antidepressiv medicin, Nour El Refai är en av dem och i serien undersöker hur det blivit så. På bilden syns komikern och skådespelaren Nour El Refai. Bild: Stella Pictures/All Over Press

Komikern och skådespelaren Nour El Refai som några kanske känner igen från serien Bonusfamiljen lider av kronisk depression och har länge också varit öppen med det.

I den fyrdelade serien Landet lyckopiller frågar hon sig hur det kommer sig att så många svenskar äter antidepressiv medicin mot ångest och depression.

Det här är inte lättsam tv-underhållning men jag tror serien ändå kan upplevas stärkande i novembermörkret.

Westworld – säsong 3, kommer i början av 2020 på HBO Nordic

tipsare: Johanna Dikert

Automaattipiano saluunassa Bild: HBO

Jag kissade på mig lite när jag såg trailern till Westworlds kommande säsong. Jag vet att den kommer först på nästa års sida men jag kan int värja mig från att hypa det redan nu. Breaking Bad möter Westworld, kan det bli bättre.

Det är ett genidrag att slänga in Aaron Paul (Jesse Pinkman från Breaking Bad) i den här mörka, futuristiska världen.

Det finns ett Pinkmanskt svårmod över honom när Aaron Paul i början av trailern iklädd en arbetsoverall raskt promenerar fram på gatan medan hans hesa voiceoverstämma säger: “ Sometimes it seems like the world looks alright, like they put a coat of paint on it, but inside it is rotten to pieces”.

I slutet av trailern möter Paul en skadad Dolores (en av huvudkaraktärerna) i en mörk gränd.



Androiden Dolores är den värd som varit längst verksam i Westworld. I säsong tre kommer Evan Rachel Wood spela mot Breaking Bad stjärnan Aaron Paul. Evan Rachel Wood som androiden/värden Dolores Abernathy i serien Westworld. Bild: HBO

Det är inte muntert, men det är inte Westworld känt för heller.

Säsong två gick i korthet ut på att androiderna som skapats för - och hållit till i en vetenskapspark dit människor kommit för att roa sig med dem och leva ut sina smutsiga luster - nu gör revolution och tar sig utanför parken och infiltrerar sig i människovärlden. Där hittar vi oss nu i säsong tre.

För dig som inte sett ett enda avsnitt ännu: det här är en vacker, icke sentimental scifi-serie som fuckar med ditt huvud, som du inte kan överlista, och precis därför försöker du göra det hela tiden.

Den intrigfulla och ofta blodiga handlingen kretsar kring filosofiska och etiska frågor om fri vilja, vad som gör oss mänskliga, integritet och möjligheten till liv efter döden. Dessutom kryddas allt med fantastisk musik och episka covers av låtar som klämmer på ömma punkter.

Säsong ett och två bjuder på mustiga versioner av till exempel Nirvanas Heart-shaped box, Amy Winehouse Back to Black och Radioheads Exit music - (for a film).

(Exit music som annars ursprungligen skrevs till filmen Romeo & Julia (1996) med Leo Dicaprio och Claire Danes. Låten används också i slutet av ett av Black Mirrors jobbigaste avsnitt, Shut Up and Dance.)

Säsong tre har utlovats till början av 2020. I väntan på det kan man lyssna på musiken från säsong ett och två som finns i sin helhet på Spotify.