Hur kunde regn stänga en metrostation i flera dagar? Vattnet forsade genom både betong och ett lock som borde ha tålt trycket

Vattenmassor i e folktom metrostation under Järnvägstorget.

Hur kunde fredagens regn stänga metrostationen vid Järnvägstorget i Helsingfors för flera dagar? Boven visar sig vara en söndrig avloppsbrunn i en närliggande parkeringsgrotta. Ett lock som ska hålla för tryck gjorde det inte.

I samband med störtskuren i fredags stängdes Järnvägstorgets metrostation i Helsingfors. Stationen öppnade igen på måndagen men hissarna är ur bruk på obestämd tid och hisschaktet måste repareras.

- Vattnet kom in via en servicetunnel som finns mellan metrostationen och Eliels parkeringsgrotta. Vattnet har runnit neråt till perrongen och till de tekniska utrymmena under perrongen, säger Juhana Hietaranta, säkerhetschef vid Helsingfors stads trafikverk.

- Vattnet rann genom hisschakt, ventilationsschakt och elschakt ner till perrongen. Servicetunneln finns på samma nivå som metrostationens kompasstorg, säger Hietaranta.

"Mängden klart större än den som uppstår då ett vanligt rör går sönder"

Vid räddningsverket bedömer man att mängden vatten som rann ner till metrostationen var tusentals kubik.

- Mängden är klart större än den som uppstår då ett vanligt rör går sönder. Det häftiga regnet ledde till detta, säger jourhavande brandmästare Toni Fohlin.

Fohlin säger att armerad betong vid en avloppsbrunn gick sönder och den vägen forsade vattnet ut. Brunnen finns i Eliels parkeringsgrotta.

- Eftersom övriga delar av avloppsnätet var tilltäppt på grund av regnet forsade vattnet in i en kanal och skapade ett tryck som gjorde att betongen gick sönder, säger Fohlin.

Gatubrunnarna i Helsingfors fylldes snabbt av regnmängden. Vatten sprutar ut på gatan ur en gatubrunn i Gräsviken, Helsingfors, till följd av kraftigt regn. Gatan är översvämmad. Bild: Lehtikuva

"Borde hålla för tryck"

Avloppssystemet sköts av Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

- Ett avloppsbrunnslock lossnade från betongen. Vi vet inte varför det gick så här. Locket är av gjutjärn och planerat så att det ska hålla för tryck. Vi ska nu utreda vad som har hänt. Och vi erkänner inte att det är vårt fel, men om det finns fel i våra system svarar vi för skadorna, säger Sami Sillsten vid HRM.

HRM ska nu försöka utreda hur man kan förhindra att samma sak sker på nytt.

- Vi filmar avloppen regelbundet och det här filmades för några år sedan. Det var då i gott skick och fungerade väl. Men vattenmängden var så enorm att den inte får plats i avloppsnätet, säger Sillsten.

"Vi måste klara av att bromsa upp vattnet innan det når rörsystemen"

Fredagens översvämningar i Helsingfors centrum överraskar inte Kajsa Rosqvist vid Helsingfors stads miljötjänster.

- Vi måste klara av att bromsa upp vattnet innan det når rörsystemen, både när det gäller hastighet och intensitet. Då kan vi hantera det bättre med den kapacitet vi har i rören, säger Rosqvist.

I Helsingfors har man fortfarande kombinerade rör för dagvatten och avloppsvatten. Då blir det fullt om det regnar mycket på en gång.

Kajsa Rosqvist invid dagvattenansamlingen invid Vinterträdgården. Kajsa Rosqvist står invid en dagvattenansamling. Bild: Yle / Karin Filén

Oaser i stan

Det man borde göra för att bromsa upp vattnet är enligt Rosqvist att ta till naturenliga dagvattenslösningar.

På några platser i Helsingfors finns det små oaser där man har byggt system för vattnet att samlas upp och silas genom jordens sediment för att sedan ledas bort.

Ofta är det ändå så att det inte finns utrymme för sådana områden i innerstaden.

- Helsingfors har ambitiösa krav på att växa, men vi måste också hitta utrymme för gröna lösningarna när det gäller att fånga upp dagvatten, tycker Rosqvist.

Ett grönt tak på Busholmen. yleiskuva Bild: Mikko Koski / Yle

Då tar man till mindre lösningar. Rosqvist nämner gröntak som en sådan lösning.

- Hittills har vi mest av dem på cykelskjul och andra små gårdsbyggnader. Men till exempel i anslutning till det nybyggda Tripla i Böle kommer vi också att se dem på större byggnader mitt inne i staden.

Kajsa Rosqvist tycker att man skulle kunna få fram gröna lösningar ännu snabbare än i nuläget, men missnöjd är hon inte.

- Det händer nog saker!

Kommer de nya gröna lösningarna att betyda att vi får mindre av översvämningar som de vi hade i Helsingfors i fredags?

- Vi kanske kan dämpa effekten av den här typen av översvämningar så att skadorna blir mindre, men tyvärr tror jag inte att vi blir av med dem.

Rosqvist berättar att Helsingfors stads miljötjänster räknar med att klimatförändringen kommer att föra med sig kraftigare regn.

- Både regnmängderna och intensiteten i regnet kommer att bli kraftigare.

Hela intervjun med Kajsa Rosqvist kan du höra här: