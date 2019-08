Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors är världens bästa nya allmänna bibliotek

De finländska biblioteken värdesätts allmänt globalt. Också bibliotek i Esbo och Vanda får pris på den världsomfattande bibliotkeskonferensen i Aten.

Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors har på tisdagen fått priset Public Library of the Year 2019 under en kongress inom biblioteksbranschen som pågår i Aten.

Priset går årligen till ett allmänt bibliotek som antingen är ett nybygge eller som fungerar i lokaler som inte tidigare har fungerat som bibliotek. Sammanlagt 16 bibliotek hade i år ansökt om priset.

– Planeringen av Ode skedde i samarbete med biblioteksbesökarna som kom med över 2000 idéer till grund för arkitekttävlingen. Arkitektbyrån ALA ritade en fantastisk och unik byggnad där alla de element som biblioteksanvändarna mest önskade har beaktats, säger Odes chef Anna-Maria Soininvaara.

– Besökarna tog genast Ode till sig, vilket mer än något annat visar att vi lyckats. Priset är ett bevis på att detta också har uppmärksammats ute i världen.

Bibliotek i Esbo och Vanda får också pris

Esbo stadsbibliotek fick priset Metropolitan Libraries Short Film Award för filmen 100 Reasons why these Finnish Libraries are the Best in the World, (på svenska ungefär "100 orsaker till att dessa finländska bibliotek är de bästa i världen").

Videon gjordes 2017 under Finlands 100-års jubileum för att på ett humoristiskt sätt berätta varför Finland har de bästa biblioteken i världen.

Vanda stadsbibliotek tog andra pris för appen Pocketbibban. I tävlingen belönas marknadsföringskampanjer där biblioteken har använt innovativa och speciella marknadsföringsstrategier.

Pocketbibban är en avgiftsfri mobilapp för Helmetbibliotekens låntagare. Man kan förnya lån och göra reservationer. Appen fungerar också som bibliotekskort.