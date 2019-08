Västnyländska trion skrev hyllningslåt till Teemu Pukki – hoppas att ”den roliga grejen” hittar sin väg till Norwich

Bild: imago images / Focus Images/ All Over Press

Anhängarnas ramsa har nu blivit låt. Teemu Pukki går med bollen i famnen Bild: imago images / Focus Images/ All Over Press

Teemu Pukki, baby. Teemu Pukki, ooh. Norwich-anhängarnas version av The Human League-klassikern Don’t You Want Me Baby har nu också fått en ”officiell” egen version. Det tack vare västnyländska Bassbros och Chris Nylund.

På fredagskvällen dök videon upp på Youtube. I skrivande stund har har låten över 16 000 klick på sajten.

Häftigt, säger raseborgaren Chris Nylund, som är hjärnan bakom låten.

– Responsen hittills har varit bra. Man kan ju inte göra en låt som alla tycker om, men mest har det varit positivt. Vi är ändå bara hobbymusiker som gör det här som en rolig grej, berättar han för Yle Sporten.

Vad var det som fick er att göra en låt om Teemu Pukki?

– Ingen har väl kunnat undgå hurudana otroliga prestationer han stått för. Mål i första matchen i Premier League och ett hattrick på det. Då blev man så klart lite nyfiken och jag bestämde mig för att kolla upp om det fanns någon låt om honom, vi finländare är ganska bra på sånt, säger Nylund.

Chris Nylund, Markus Wikström och Alfred Gestranius Chris Nylund, Markus Wikström och Alfred Gestranius Bild: Privat

"Roligt och intressant"

Visst, inte minst landslagsspelare i ishockey är kända för att inspirera låtmakare i Finland. Mikael Granlund fick flera låtar efter zorromålet mot Ryssland VM 2011. ”Löikö Mörkö sisään” blev minst lika populär i samband med VM i år.

– Men det fanns inte riktigt låtar om Pukki, berättar Nylund.

– Så jag tänkte att det kunde vara roligt och intressant att ställa till med något. Så kollade jag videon från Norwich hemmamatcher, där deras anhängare sjunger den här ramsan. Där fick det sin början, fortsätter han.

Efter att Nylund fick idén spelade han in låten tillsammans med Bassbros-duon Alfred Gestranius & Markus Wikström.

Nu hoppas trion att låten hittar sin väg också till England och Norwich.

– Jag tror nog att den har chans att sprida sig rätt så mycket. Fansen verkar tycka att det är en schyst låt, säger Nylund.

Har ni andra hyllningslåtar planerade för framtiden?

– Ja, det får väl tiden utvisa. Inget är uteslutet. Jag är ändå en ganska påhittig person som kommer med idéer och så är Alfred och Markus bättre på att förverkliga det. Inte alls uteslutet att vi hittar på något skojigt i framtiden, säger Nylund.