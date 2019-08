Vapaavuori har rest utomlands för hundratusen euro på två år, Vesikansa har använt limousinservice från flygplatsen - Helsingfors borgmästare har höga resekostnader

Under de senaste två åren som Vapaavuori varit borgmästare har han rest utomlands minst en gång per månad. Jan Vapaavuori håller tal i stadshusets festsal. Bild: Anssi Kumpula / MDI

Resekassan för borgmästarna i Helsingfors är inte liten. I en granskning som Yle Uutiset har gjort framkommer att notan för borgmästarnas utlandsresor uppgick till 200 000 euro på två år.

Yle Uutiset har granskat reseutgifter samt kreditkortsköp för samtliga fem borgmästare under de senaste två åren. Perioden sträcker sig från att den nya borgmästarmodellen togs i bruk fram till juni detta år.

Yle Uutiset har räknat ihop alla genomförda utlandsresor.

Enligt granskning ligger Helsingfors borgmästares reseutgifter i en klass för sig om man jämför med övriga städer.

Bland de fem borgmästarna är det Jan Vapaavuori (Saml) som har satt mest pengar på utlandsresor. Under de senaste två åren har han rest utomlands minst en gång per månad.

Sammanlagt har Vapaavuori rest för över 109 000 euro under de senaste två åren, fördelat på 34 resor. Under en resa till USA besökte han förutom New York även San Francisco och Seattle, vilket innebär att det totala antalet besökta städer i praktiken uppgår till 40 stycken.

Om man jämför Vapaavuoris resande med Lauli Lyly (SDP), borgmästare i Tammerfors, är skillnaden stor. Lyly har under de senaste två åren rest för en summa på 1 600 euro.

Förra statsministern Juha Sipilä (C) använde under samma period ungefär en halv miljon euro på resor. Summan innefattar i många fall också resekostnader för hans delegation.

Vapaavuori har alltså använt 68 gånger mer på sina resor än borgmästare Lyly, men endast fem gånger mindre än statsminister Sipilä med delegation.

Resor till New York och möten med Guggenheimprofiler

Många av resorna Vapaavuori gjort har varit till New York. På två år har han besökt staden fem gånger. Under sina resor har han bland annat hunnit träffa miljardären Michael Bloomberg samt Guggenheimstiftelsens ordförande Richard Armstrong och Janne Gallen-Kallela-Siren som lobbat för Guggenheim i Finland.

Planerna på att bygga ett Guggenheim-museum i Helsingfors avslogs år 2016 av Helsingfors tidigare stadsfullmäktige.

Enligt Vapaavuori har mötena handlat om diskussioner kring det nya Design- och arkitekturmuseet i Helsingfors.

I jämförelse med statsministern reser Jan Vapaavuori inte överdrivet mycket, men om man jämför med andra borgmästare är han i en klass för sig. Jan Vapaavuori julkisti Helsinki-päivänä Lokki-taideteoksen Tennispalatsin pohjois-päädyssä. Bild: Sasha Silvala / YLE

Varför reser Vapaavuori så mycket?

Enligt borgmästaren är det i första hand en del av hans arbetsbeskrivning att bevaka Helsingfors internationella intressen.

För det andra ligger resandet i linje med Vapaavuoris favorittema: städernas betydelse i dagens värld.

Enligt Vapaavuori växer städernas betydelse som globala aktörer. Enligt honom har städerna ett lika stort behov av internationellt samarbete som staten har.

– Man kunde säga att vi befinner oss i ett historiskt skede. Det är städerna som löser de stora frågorna globalt sett, säger Vapaavuori.

Han anser vidare att alla i hans organisation borde vara så internationella som möjligt.

– Jag är fullt övertygad om att ett brett deltagande är oerhört nyttigt för Helsingfors. Jag är enbart stolt över att staden har blivit aktivare internationellt, säger Vapaavuori.

Resebudgeten har höjts

Enligt Helsingfors stads kanslis förvaltningsdirektör Juha Summanen har borgmästarnas resebudget höjts under denna fullmäktigeperiod.

En budgetmängd på 1,1 miljoner euro finns till för resor som bekostas enligt representationskostnader. Tidigare fanns det ett separat anslag för resor.

– Jag tycker att det här är bättre, eftersom det är i linje med stadens strategi. Nu finns det mera svängrum, säger Summanen.

Borgmästarnas resor har tagit dem runtom i världen.

Nasima Razmyar (SDP) har rest för 32 663 euro, bland annat till Marrakech där hon föreläst om finländska kvinnors politiska ställning.

Nasima Razmyar (SDP) har rest till Marrakech för att hålla föredrag. Nasima Razmyar deltar i Peli poikki-demonstrationen. Bild: All Over Press/Jarno Kuusinen

Anni Sinnemäki (Gröna) har deltagit i arkitektur- och stadsmiljöevenemang men även deltagit i medborgaraktivitetsseminarium i Rom i Italien. Sammanlagt uppgår Sinnenmäkis resekostnader till 45 136 euro.

Anni Sinnemäki (Gröna) har bland annat deltagit i medborgaraktivitetsseminarium i Rom i Italien. Anni Sinnemäki. Bild: Yle/Sofia Strömgård

Pia Pakarinen (Saml) har å sin sida besökt utbildningsmässor och turismtillställningar. Hennes nota ligger på 26 664 euro.



Pia Pakarinen (Saml) har bland annat deltagit i utbildningsmässor utomlands. Pia Pakarinen står i ett tomt mötesrum. Bild: Jaani Lampinen / Yle

Sanna Vesikansa (Gröna) har gjort utlandsresor som tangerat hennes arbete med social- och hälsovårdsfrågor. Hennes reseskostnader ligger på 9 929 euro.

Sanna Vesikansa (Gröna) har deltagit i tillställningar utomlands i sitt arbete med social- och hälsovårdsfrågor. En kvinna ser ut genom ett fönster. Bakgrunden är relativt mörk. Bild: Yle/ Lukas Rusk

Limousinservive när de egna chaufförerna är upptagna

Vissa av dessa resor väcker dock en del frågor, såsom varför Vesikansa har använt ett företag som erbjuder limousinservice för att resa hem från flygplatsen fyra gånger. En resa kostar då 118 euro – istället för en vanlig taxi för 30 euro. Några gånger har hon samåkt med Sinnemäki, Razmyar och Pakarinen.

Resorna har gjorts med taxibilar från företaget Limousine Service.

Enligt Vesikansa har man valt servicen av logistiska skäl.

– Vi har sedan flera år tillbaka ett kontrakt med företaget. Om jag minns rätt så används deras taxibilar endast om man anländer sent eller när våra egna chaufförer inte är tillgängliga, säger Vesikansa.

På staden preciserar man att man använder egna chaufförer under vardagar mellan 6 och 22, men att man annars använder limousinföretaget.

Borgmästarnas roll som offentliga personer kräver ibland specialarrangemang. Eftersom borgmästarna ofta arbetar i taxin måste man också alltid ha en tillförlitlig chaufför med tystnadsplikt, uppger staden.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Yle selvitti Helsingin johdon ulkomaanmatkat – Helsingin pormestari reissaa maailmalla kuin Suomen pääministeri, tapaa miljardöörejä ja Guggenheim-vaikuttajia", skriven av Reeta Salminen.