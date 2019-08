”Att det inte finns en spelare som öppet hör till de sexuella minoriteterna får mig att stanna upp” – tidigare NFL-proffset kommer ut som bisexuell

Svensken har i år kört i Indycarserien.

Svensken Marcus Ericsson som förra säsongen körde för Alfa Romeos företrädare Sauber är beredd att tävla i formel 1 under veckoslutet. Enligt Autosport är det inte säkert att Kimi Räikkönen kan köra i Belgien under veckoslutet och därför har Ericsson kallats in som reserv.