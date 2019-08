- Bandet var aktivt 1967 - 1974. Därefter blev sångaren Alice soloartist.

- Bestod av Alice Cooper (sång), Neal Smith (trummor), Dennis Dunaway (bas), Glenn Buxton och Michael Bruce (gitarr).

- Största hitarna är School’s Out, I’m Eighteen, No More Mr. Nice Guy, Under My Wheels och Elected.

- De två första albumen producerade av Frank Zappa var vimsig psykedelsik go go-musik och sålde dåligt.

- Bandet väckte avsky med sin androgyna look och våldsamma show.

- Producenten Bob Ezrin finslipade bandets sound på tredje albumet Love it to death (1971) och de fick sin första hit med singeln I’m Eighteen.

- Bandets skivomslag var innovativa: School’s Out var ett uppvikbart pulpetlock, Billion Dollar Babies var format som en plånbok och Muscle of love kom i en flottfläckig brun pappkartong som en postorder-sexleksak.

- Skivan Billion Dollar Babies var listetta både i USA och England.

- Alice Cooper var det första bandet att inkorporera ett starkt teatraliskt element i showerna. Alice hade en levande boaorm på scen, delade ut riktiga pengar på en värja åt fansen i första ledet och han slogs med en enorm tandborste mot en dansande tand.

- Under gigen ”avrättades ” skurken Alice med elektrisk stol, hängning och giljotin.

- Det ursprungliga bandet (minus Buxton som dog 1997) har sporadiskt återförenats på senare år och de spelar några låtar tillsammans på Alices senaste studioskivor.