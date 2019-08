Stadsdirektören: Aktuellt med diskussion om andra skedet av torgparkeringen i Jakobstad

Olika finansieringsalternativ för en utbyggnad av torgparkeringen i Jakobstad skall utredas under de närmaste månaderna.

Styrelsen för Torgparkeringen Ab i Jakobstad möttes på Mässkär utanför Jakobstad på tisdagkväll för att diskutera fortsättningen på projektet.

De grova kostnadskalkylerna rör sig mellan 2,5 och 8 miljoner euro, beroende på hur omfattande utbyggnaden slutligen blir men inga beslut har ännu fattats.

Rampen ner till torgparkeringen placeras vid Rådhusgatan invid Rådhuset enligt de planer som redan uppgjorts i samband med det första byggnadsskedet.

Affärsmannen Heikki Seppälä från Vasa äger fastigheter i centrum av Jakobstad och en andel på 18 procent i Torgparkeringen Ab. Han är samtidigt ordförande för bolagets styrelse.

– Olika finansieringsalternativ skall utredas, vi träffades på Mässkär på tisdagkväll, det var en bra stämning. Vi brukar ha möten med ett par månaders mellanrum och till nästa möte vet vi mera, säger Heikki Seppälä.

Kostnaderna varierar beroende på alternativ

Priset för en utbyggnad blir grovt räknat allt mellan 2,5 miljoner och 8 miljoner euro enligt Seppälä. Det billigaste alternativet innebär en ramp in i nuvarande torgparkering via Rådhusets norra ända plus ett mindre antal bilplatser. Bilplatserna beräknas kosta 35 000 euro styck

Det högre priset innebär att den nuvarande torgparkeringen byggs ihop med Halpa-Hallis parkering och att kunder fritt kan röra sig mellan parkeringsutrymmena.

– Det är oerhört viktigt att Halpa-Halli blir kvar i centrum av Jakobstad och inte flyttar bort från kärncentrum till bilmarketområden, säger Heikki Seppälä.

Halpa-Halli i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus

– Vi skall gå igenom alla alternativ, säger Halpa-Hallis vd Janne Ylinen.

Planeringen beräknas kosta 50 000-100 000 euro, oberoende av om projektet blir av eller inte och det är inte lätt att få loss pengarna i dagsläget enligt Seppälä.

"Dags att diskutera"

– På ett allmänt plan kan man säga att det andra skedet måste diskuteras, det ingår i den ursprungliga planen säger stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad .

Hon tycker att det det skulle vara vettigt både trafik- och användningsmässigt.

– Underfarten under järnvägen vid Sikören blir klar nästa år, det är naturligt att fundera på en rak fortsättning till torgparkeringen från underfarten.

Jakobstad äger 15 procent Torgparkering Ab. Resten ägs av Mäenpääbolagen, Bravia, Heikki Seppäläs bolag och Halpa-Halli.