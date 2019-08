Musiktest: Vilket instrument spelar Gene Simmons och vad heter Jack Blacks band?

Anna Calvi on uuden ajan kitarasankari

Omia musiikillisia polkujaan kulkeva Anna Calvi on yksi tämän hetken kiinnostavimpia artisteja. Hän on hakenut vaikutteita useasta eri musiikkigenrestä, rajoja kaihtamatta. Näin on syntynyt soundi, jota verrataan Nick Caven ja PJ Harveyn kaltaisiin supertähtiin. Kaiken lisäksi Calvi nousee rockin kitarasankarien pitkän perinteen jatkajaksi. KulttuuriCocktail sai Anna Calvin haastattelun juuri ennen Helsingin keikkaa.