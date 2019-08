Nathalie Blomqvist överlägsen på 1500m men långt från rekordtid – Flera SFI-medaljer under junior-FM:s öppningsdag

SFI-medaljerna har börjat rulla in i Borgå där junior-FM för under 19- och 22-åringar går av stapeln under veckoslutet. Totalt blev det åtta stycken under fredagen. Nathalie Blomqvist som gör en superb säsong tog FM-guld på 1500 meter, långt före de andra men blev också långt från den egna rekordtiden.

Med tiden 4.33,23 kunde Nathalie Blomqvist löpa hem FM-guldet för under 19-åringar i Borgå – lätt. Hon rymde redan i början och var till slut över 20 sekunder före tvåan Kiia Keinonen och trean Ella Koskiniemi i mål.

– Jag löpte i ett för mig lugnt tempo och samma taktik har jag tänkt ha också i 800-metersloppet på lördagen, sade hon efteråt i förbundets pressmeddelande.

Sitt personbästa, 4.15,13 som hon löpte under Sverigekampen, kom hon ändå inte nära. Tiden var ändå klart snabbare än segertiden i U22-klassen också, där Heini Ikonen vann på 4.45,03.

I morgon tävlar Blomqvist alltså på 800 meter och möjligtvis också på söndagen på 3000 meter.

IK Falkens Robin Kronqvist bjöd på en fin spurtstrid på 1500m och kom tvåa med nytt personbästa i H19. I D22 löpte VIS Andrea Lilja PB och i D19 vann IK Falkens Nathalie Blomqvist i överlägsen stil #sfifriidrott… https://t.co/JoYllcZCcf — SFI friidrott (@sfifriidrott) August 30, 2019

Totalt åtta SFI-medaljer under öppningsdagen

IK Falken tog föreningens andra FM-medalj för dagen då Robin Kronqvist var tvåa på 1500 meter i H19-klassen. Hans tid 3.59,31 var samtidigt nytt personbästa. Niklas Heikkilä knep guldet på tiden 3.59,02.

Också Gamlakarleby IF fick hem två medaljer från fredagen.

Filiph Johansson blev finländsk mästare för U22-åringar på 400 meter. Med sin tid 48,52 var han en dryg tiondel snabbare än tvåan Ilary Ryyppö.

– Jag var ute efter segern, inte en bra tid. Det var inte det bästa loppet, säger Johansson i förbundets pressmeddelande.

Minna Hollanti tog FM-silver i spjut i U19-klassen med resultatet 51,16, en knapp meter från hennes personbästa. Hon blev ändå över tre meter från segraren Julia Valtanen som kastade 54,68.

Sammanlagt blev det åtta SFI-medaljer. Nea Mattila knep brons i 22-åringarnas 400-meterslopp, medan Elin Mickos knep silver på samma distans i U19-klassen.

Viktor Kantele knep brons i dagens sista gren, 110m häck i H22-klassen.

Två medaljer för multitalangen Kähärä. Jessica Kähärä i farten. Bild: Mika Kylmäniemi / Photomotion / All Over Press

Kähärä hem med två FM-medaljer efter öppningsdagen

Emma Nyman tog FM-silver i höjd i U19-klassen då hon med resultatet 169 var bättre än trean Inka Mehtola på samma resultat.

Jessica Kähärä tog en klar seger i tävlingen med resultatet 178. Hon försökte ännu på höjden 183 men rev tre gånger.

– Öppningshöjderna gick bra men sedan började jag känna smärta i akillessenan och vaden. Som helhet är jag ändå nöjd över tävlingen, sade Kähärä.

Kähärä tog senare sin andra personliga FM-medalj då hon var tvåa på 100m häck med tiden 14,09.

Samtliga resultat från fredagens tävlingar hittas här.