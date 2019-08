Norrena & Frantz: Arrogans, humor, hygien och vackra ögon - det här attraherar och avskräcker!

Vad får det att pirra till lite extra när du får syn på en potentiell partner?

Vad får dig att ta ett ordentligt kliv bakåt, trots att den potentiella på avstånd verkat helt okej?

Relationspodden Norrena & Frantz bad publiken besvara dessa frågor. Vi var nyfikna på om svaren skulle vara klassikerna - typ snygga kroppar, vältränade armar, vackra leenden och sådant?

Eller finns det också inre egenskaper eller handlingar som känns speciellt attraktiva eller avtändande?

Ni lyfte fram mängder av intressanta poänger!

På Svenska Yles Instagramkonto var ni många som nämnde humor, fina ögon och omtänksamhet som viktiga faktorer.

Arrogans, dålig hygien och egoism får er däremot att vända på klacken.

Nedan ett urval av de svar publiken skickat in. Tack till er som tog er tid att svara, fortsätt gärna diskussionen i kommentarsfältet.

Inget barntjat, tack!

När man träffas första gången och hon sitter och pratar om sina barn i en timme, nej då tappar man lusten direkt. Detta handlar om relativt nyskilda kvinnor. Mycket avtändande!

Fre 36





Ho hoo! Här står lilla jag och gluttar ut. Lättkläd man tittar ut ur garderob

Snällhet och kyssar

En ren fräsch nykter man som inte stinker tobak eller svett blir jag attraherad av. Motsatsen är klart avtändande.

Utseende och vikt spelar absolut ingen roll. Vid 41 års ålder är det inre egenskaper som gäller. Snällhet, att kunna skratta och att man trivs ihop. .

Att han tycker om att kyssas och kysser bra är inte heller fel..



Är singel men är hellre ensam än har någon bara för att ha någon.

Nora 41

Prinsessan och betjänten - ingen upphetsande rollfördelning

Vad som avskräcker mig är om jag upptäcker att jag är den enda som gör uppoffringar för oss och ger av mig själv till förhållandet, medan min flickvän bara slappar och väntar på att bli uppassad likt någon prinsessa.

El duderino, 31

Lite högre upp! Och lite till vänster, nej lite till. Just där, klia klia nu älskling! man och kvinna ligger på säng i underkläder

Hurra för glada typer!

Attraherar: Glada typer som lyssnar, babblar och skrattar. Är intelligenta, närvarande och intresserade av samhället i stort och smått. De är praktiskt lagda, kan klippa gräs och baka bröd. Tänker vi framom jag.

Avskräcker: Självcentrerade damer som bär bling möjligast synligt och mejkar sig tjockt. .

De pratar illa om andra och fyrk är jätteviktigt vare sig det finns eller inte. Är de dessutom intelligenta så är de nog extra kusliga. Tänker jag framom vi.

Brynolf, 46



Hellre pappamage än ängsligt bantande



En man får gärna vara stor och stark. Hellre pappamage än sixpack. Han ska tycka om god mat och kunna laga den också.

Han ska ha varma händer som hittar exakt de rätta platserna att smeka mig på. Och han ska helst tycka att jag är underbar just för att jag är jag och inte först när han format om mig till något annat.

Självupptagna och ängsliga män som ständigt bantar och helst poserar i solglasögon tillsammans med sina dyra leksaker, sin Audi, motorcykel, muskelbåt och sitt asdyra armbandsur är avtändande.

Heidi, 51

Oj, dedäran ...jag måste stiga upp hemskt tidigt imorgon, så att ... ung leende man håller upp rosa fluffiga handklovar Bild: Copyright PiotrMarcinski.com

Kaxiga tonårsfasoner

Jag blir helt avtänd av en kvinna med tusen lager attityd, som häver ur sig sådana floskler som "If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best!"

Jag ska inte behöva "hantera" någon, jag har redan fullt upp med att hantera mitt jobb och jobbiga familjemedlemmar, och jag känner nog igen en narcissist när jag ser en!

Singel och nöjd 32

Klängighet oattraktivt

En väldigt viktig sak för mig är att jag ska kunna ha tid för att ha ett eget liv. Det är en stor turn off om hen menar att vi ska sitta fastklistrade med varann och alltid veta var den andra är.

Jag tycker verkligen man borde få umgås med andra människor och ha tid och rum för sina intressen fast man är i en relation.

Tjej, 20

Men snälla Gösta! Inte nu mitt i Tv-nytt! äldre man kysser äldre kvinna på kinden, hon ser förvånad ut Bild: 2015 Scott Griessel/Creatista

Glada ögon viktigare än modellkropp

Fyllesludder då man själv är nykter, är väldigt avtändande. På jakt efter nya bekantskaper är ett vänligt leende och glada ögon mer attraktivt än modellfigur.

Ville 72

Blä för stöddiga älskare



Mig avskräcker män som tror att de äger min kropp och tror att de är världens bästa älskare. De vill visa att de kan älska ur alla vinklar och vrår, men frågar aldrig mig vad jag vill!

Cat47