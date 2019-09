80 år sedan andra världskriget började - vilken film tycker du att är den mest tankeväckande?

Vuonna 2016 ajatteleminen on yhä radikaalimpi teko.

Käsikirjoittaja, ohjaaja ja Sundancen elokuvafestivaaleilla ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen fiktion palkinnon voittanut Jenni Toivoniemi näki elokuvan Hannah Arendtista ja ryhtyi ajattelemaan ajattelemista. Toivoniemi kirjoittaa, että vuonna 2016 ajatteleminen on yhä radikaalimpi teko. Kun sananvapaudesta on tullut jokaisen oikeus huutaa mitä tahansa missä tahansa, on kenttä ymmärtämiselle ja harmaansävyille katoamassa. #kulttuurinvälikysymys kysyy taiteilijoilta mitä tapahtuu todella Suomessa vuonna 2016. Hanke huipentuu suoraan lähetykseen Yle Teemalla 14. huhtikuuta.