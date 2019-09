Ben Furman utmanade tidigt den traditionella psykoterapin: ”En olycklig barndom behöver inte leda till ett olyckligt liv”

Liettuan pääkaupungista Vilnasta on tullut kansainvälisten tv-sarjojen suosittu kuvauspaikka. Maisemiltaan monipuolisessa kaupungissa on kuvattu muun muassa BBC:n ja HBO:n suurtuotantoja. Kansainvälisten kuvausryhmien vierailuista on taloudellista hyötyä koko Liettualle.