Melwin Lycke Holm går i pappa Stefans fotspår – tog medalj i senior-SM som 14-åring

Åtta SFI-medaljer under första dagen av U20- och U23-FM.

SFI-medaljerna har börjat rulla in i Borgå där junior-FM för under 20- och 23-åringar går av stapeln under veckoslutet. Totalt blev det åtta stycken under fredagen. Nathalie Blomqvist som gör en superb säsong tog FM-guld på 1500 meter, långt före de andra men blev också långt från den egna rekordtiden.