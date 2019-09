Kim Gustafsson valde tåg och färja för miljöns skull - Greklandsresan blev 66 euro billigare

Kim Gustafsson slog vad om att han kunde resa till Grekland med en tredagars interrail-biljett på 72 timmar och dessutom billigare än att flyga. Vann Kim vadet eller blev han bara rikare på upplevelser?

Grekland är inte främmande för Kim Gustafsson. Han bodde en tid i Aten för några år sedan och reser om möjligt ner varje år som andra besöker sommarstugan.

När Yle Östnyland når honom är han i Naxos, ute på F/B Express Skopelitis däck. Medelhavet skvalpar mot skrovet och om en kvart styr kosan längre ut mot småkykladerna i den grekiska arkipelagen.

Santorini är en av öarna på Kim Gustafssons rutt. Santoriini Bild: EPA/Louisa Gouliamaki.

Sedan en dryg vecka tillbaka har man kunnat följa med resebloggen The Hellas Express på Kim Gustafssons facebooksida. Han skriver på engelska.

Där kan besökarna följa med resan till Grekland som började med en utmaning. Han slog vad med sina teaterelever om att nå Aten på två dygn med osynkroniserade tågtidtabeller.

- Jag ville bevisa att resa över land och hav, det vill säga med tåg och båt från Nordeuropa till Sydeuropa inte är jättelångsamt, dyrt och krångligt. Det kan vara lika billigt eller till och med billigare än att flyga.

Kim Gustafsson. Skådespelaren Kim Gustafsson Bild: Yle/Stefan Härus

HELSINKI - ATHENS: ...I will compare the cheapest flight available on Sun the 25th with my 3-day interrail card bought the same day. Let's see which, with all costs counted, is the more expensive.

Gustafsson tog färjan över till Stockholm. Sedan fortsatte resan med tåg.

- Tyvärr är det så att vi skulle behöva dubbla tågbanor från Sverige till kontinenten, åtminstone i förrgår. Tågen är jättefulla på de mest populära rutterna och det blir en slags flaskhals vid Rødbyfärjan i Danmark.

Rødbyhavn är ett av de få ställen man kommer över snabbt om man har betalat för en reservation. Överfarten är billigare utan reservation, men kan ta längre tid.

- Man kan hamna att vänta i Danmark, såsom jag, och råka ut för att det var fullt på alla tåg söderut. Jag måste stanna en natt i Köpenhamn, vilket alltid är roligt i sig.

Sträckan mellan Rødbyhavn och Puttgarten är en av de mest trafikerade rutterna med cirka 50 turer per dag och riktning. Överfarten tar mellan 45 minuter och en timme.

Bangård någonstans i Tyskland. Arkivbild. Bangård i Tyskland Bild: EPA/Franziska Kraufmann

Resan genom Tyskland förlöpte sedan snabbt och smidigt. Gustafsson sov som en prins på nattåget trots att han saknade sovkupé.

Det blev sammanlagt fem byten under hela resan, vilket naturligtvis är flera byten än om man tar flyget. Men samtidigt är själva resan en fin upplevelse i sig.

- Det var någon som sa att nu missar du ju tre dagar i Grekland. Njaa, hur man nu tar det, för jag hade en jätterolig kväll i Köpenhamn och träffade en mycket trevlig OCH snygg grek på båten till Stockholm.

Färjor i Anconas hamn. Bilfärjor i en hamn. Bild: Privat / Kim Gustafsson

- Och med den rutten jag valde får man dessutom en kryssning på Adriatiska havet, från Ancona till Patras. Så det kommer ganska mycket på köpet, om man inte har bråttom.

The Port of ANCONA: Reserve a lot of extra time and arrive very early if you ever leave by boat from Ancona. There are a total of 4 places with the name Port of Ancona or similar...When you finally find the bigletteria prepare yourself for some hard-core queueing...

Gustafsson slog vad med sina teaterelever att han kan ta sig från Helsingfors till Aten på 72 timmar.

- Det lyckades inte riktigt, det tog ett dygn längre. Men med litet bättre planering tror jag att det skulle gå.

Kims tåg- och båtbiljetter. En hög olika tåg- och båtbiljetter. Bild: Privat / Kim Gustafsson

Däremot blev resan något billigare än om han hade flugit.

- Jag har räknat ihop alla mina biljetter och kommit fram till att det de facto blev lite billigare än att ta samma dags billigaste flyg.

Den totala summan för tåg och båt blev 321 euro, inklusive påslag och reservationer, medan det billigaste flyget hade kostat 387 euro, exklusive resor till och från flygplatsen.

Inbesparingen för själva resan blev således 66 euro.

ANCONA - PATRAS: My 72 hours are up and I'm still at sea. I have, as they say, lost the bet. If it's any consolation it's a Greek ship and I'm almost in Greek territorial waters.

Med sitt val av transportmedel och sitt vad ville Kim Gustafsson visa att tåg och båtar är fungerande alternativ till andra transportmedel.

Tågresor är framtidens melodi

Tågluffandet är inte bara något ungdomar sysslade med på 1980- eller 1990-talen, utan reseformen finns fortfarande kvar och vinner i popularitet.

- Kanske också lite det här med flygskam. Folk börjar bli medvetna på ett annat sätt om hur ens resande påverkar miljön. Och att det blir en allmän medvetenhet om vad och hur man konsumerar. Jag förutspår härmed, officiellt, att det kommer att bli en ny trend.

Resenären och ryggsäcken har anlänt till Aten. En ryggsäck på en balkong. Bild: Privat / Kim Gustafsson

Kim Gustafsson tror också att det kommer att bli dyrare att flyga i framtiden, eftersom han tvivlar på att subventionerad flygtrafik är hållbar i längden.

- Men framför allt är det roligt att åka tåg. Jag har aldrig tyckt om att flyga för det går för snabbt och acklimatiseringen känns inte riktigt naturlig. I ett tåg ser man sakta hur träden och arkitekturen förändras och man förstår att man reser.

Förutom ett utökat järnvägsnät och flera tåg efterlyser Gustafsson en bra applikation för att kunna planera sin tågresa i Europa.

Tjänsten skulle erbjuda synkroniserade tågtidtabeller, prisuppgifter och möjligheter att beställa färdiga resepaket över nätet.

- De statliga bolagen borde nu också gemensamt komma överens om att skippa reservationstvånget. Jag förstår det när det handlar om nattåg och sängplatser, men på vanliga tåg så bryr sig ingen om platsen är reserverad eller inte.

Vy från en strandpromenad i Naxos. Vy från en grekisk strandpromenad. Bild: Privat / Kim Gustafsson

Fotnot: Samtal mellan Kim Gustafsson och en vän om ett nyord i svenska språket:

- "Lennät sä Ateenaan?“

- "Eiku mä meen junalla."

- "Ai sä gretailet sinne."

På svenska "att greta", engelska "to greta", franska "gretaér"

- Jag försöker nu aktivt sprida detta nyord, hälsar Kim Gustafsson.