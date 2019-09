Kvinna, högutbildad och från utlandet? Då kan det bli tufft att komma in i det finländska arbetslivet

Melanie Lindgren flyttade till Finland från Peru för knappt tio år sen. Hon hade redan en utbildning inom design och tänkte att det skulle vara en lätt match att komma in i det finländska arbetslivet.

Det var det ändå inte.

- Det var svårt, men jag bestämde mig för att göra något vettigt av min tid. Jag gick på kurser i finska och lyckades genom kurskontakterna få ett volontärjobb, berättar Melanie.

Hon studerade vidare till grafisk designer samtidigt som hon gjorde frivilligarbete för en latinamerikansk filmfestival i Helsingfors. Där upptäckte en av kontakterna hennes konstnärliga talanger och hon fick sitt första betalda jobb i Finland.

- Jag fick göra postkort och det var mitt första riktiga arbete, det kändes mycket bra, säger Melanie med ett leende.

För alla är det ändå inte så enkelt. En färsk avhandling visar att högutbildade invandrarkvinnor stöter på en hel del problem när de försöker få in en fot på den finländska arbetsmarknaden.

Forskare Heidi Lehtovaara intervjuade tolv kvinnor för sin pro gradu -avhandling vid Helsingfors universitet. De har kommit till Finland av olika orsaker - kärlek, studier eller flyktingskap. Det visade sig att den engelskspråkiga arbetsmarknaden var betydligt snävare än vad de sökande hade väntat sig och många arbetsplatser fanns dolda bakom nätverk som de utlandsfödda kvinnorna inte har åtkomst till.

Speciellt när kvinnorna sökte sitt första arbete så stötte de på patrull. Plötsligt låg fokus på andra saker än meriter och yrkeskompetens.

- Många av kvinnorna upplevde att arbetsgivaren inte uppskattade den utbildning och arbetserfarenhet som de hade från tidigare.

En av kvinnorna hade skickat in 250 - 300 ansökningar under ett år. Hon kallades in på fyra arbetsintervjuer.