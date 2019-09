Morgonkollen: Niinistö vill att finländarna värnar om klimatet, Nokia korrigerar löner, minst åtta döda i båtbrand i Kalifornien

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

President Sauli Niinistö säger att klimatförändringen kräver krafttag – och det ska ske snabbt. Han säger att Finland, och även övriga länder, måste minska på sina koldioxidutsläpp. I en intervju med Yle Uutiset berättar presidenten att han också gjort gärningar för klimatet på individnivå. Han vill utmana sig och har bland annat bytt till bergvärme. Niinistö uppmanar andra att fundera på sin egen attityd till klimatet.

Företaget Nokia har granskat alla anställdas löner och i samband med det jämnat ut alla ogrundade löneskillnader.90 procent av dem som hade för låga löner var kvinnor. Enligt Nokias chef för mångfald och inkludering går ojämlika löner ofta i arv från tidigare arbetsplatser. Nu ska företaget sluta be om löneanspråk i samband med arbetsintervjuer och ge lön enligt arbetsuppgift.

Nödcentralens beredskap har varit bättre än någonsin under den här sommaren, skriver tidningen Savon Sanomat. Nödcentralerna har samarbetat med varandra och har tack vare det här lyckats upprätthålla beredskapen trots rusning.

Utrikes

Åtminstone åtta personer har dött och 26 personer saknas fortfarande efter en våldsam brand på en dykarbåt utanför ön Santa Cruz i Kalifornien. 39 personer fanns ombord på båten och av dem hörde sex till besättningen. Fem av dem räddade sig genom att hoppa i havet och endast de verkar ha överlevt.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson uppmanade i gårkväll parlamentariker att inte rösta för ett uppskjutande av brexit. Enligt honom ska landet fortfarande ut ur EU den 31 oktober och han anser att ett avtal med unionen blir allt mer sannolikt. – Jag kommer inte att under några som helst omständigheter be EU om tilläggstid för brexit, sade han under gårdagskvällens tal.

Japan återupptog valfångst i somras efter mer än tre decennier. Jakten har gått så pass bra att årets fångstkvoter till stora delar redan fyllts. Nu återstår frågan: vem ska äta valköttet? Valkött erbjuds på flera restauranger, men speciellt unga visar ett svalt intresse för valkött.

Det blir svalare och höstigare väder då sval luft strömmar än från väst. Det är uppehåll i stora delar av landet, men i norr kan det komma regn. Dagens högsta temperatur i landets västra delar ligger mellan 15 och 19 grader och i östra delarna är det mellan 9 och 13 grader varmt.

I norr är det mellan 13 och 17 grader. Svag till måttlig vind mellan syd och väst i hela landet.