Raumovarvet och Försvarsmakten överens - varvet får bygga fyra nya korvetter

Försvarsmakten, försvarsministeriet och varvet Rauma Marine Constructions (RMC) har slutligen kommit överens om en beställning av fyra nya korvetter för Marinen.

Redan för tre år sen gjorde Försvarsmaktens logistikverk en preliminärbeställning på fyra fartyg av Raumovarvet.

Två olika källor uppger nu för Yle att affären är klar och en tredje källa uppger att affären i stort sett är klar.

Affären har dragit ut på tiden då Försvarsmakten har utrett om varvet RMC har kapacitet att ta hand om byggandet. Överenskommelsen kräver dock fortfarande ett godkännande av regeringen.

Enligt försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har förhandlingarna gått framåt.

– Det här är en viktig affär för Försvarsmakten som också innebär nya arbetstillfällen, men vi kan inte bekräfta någonting innan allt är helt klart, säger Kaikkonen till Yle.