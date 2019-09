Stor enighet om att inhemska proteingrödor kunde och borde ersätta soja i foder

Viljat on puitu pohjalaispelloilta, mutta öljykasvisato on pääosin edelleen pellossa. Suotuisilla Kyrönmaan pelloilla iso osa rypsi- ja rapsisadosta on jo korjattu, mutta esimerkiksi Ilmajoella pellolle pääsyä odotellaan vielä jonkin aikaa.