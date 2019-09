NHL-insidern: De unga stjärnorna vill ha korta kontrakt, klubbarna långa – Colorado försöker knyta till sig Rantanen i åtminstone sex år medan Winnipeg tros överväga broavtal med Laine

Den ansedda hockeyjournalisten Pierre Le Brun som jobbar för The Athletic har analyserat de komplicerade kontraktsförhandlingarna mellan NHL-klubbar och unga hockeystjärnor. Diskussionerna mellan Toronto och Mitch Marner tros vara längst gångna. Klubbarna och spelarna vill helst vara överens före träningslägren börjar om två veckor.

– Tänk hur lite som har förändrats på åtta veckor, skriver Pierre Le Brun i The Athletics artikel (bakom betalmur).

Le Brun syftar på att han tog semester den 3 juli och att det inte verkar ha hänt speciellt mycket sedan dess. Två unga stjärnor tecknade kontrakt före det. Timo Meier skrev den 1 juli ett fyraårigt kontrakt värt 6 miljoner dollar per säsong med San Jose. Sebastian Aho fick samma dag ett offer sheet-erbjudande av Montreal som Carolina godkände. Ahos femårskontrakt är i snitt värt cirka 8,5 miljoner dollar per säsong.

Säsongen kör igång om en månad, träningslägren om två veckor och så småningom förväntas förhandlingarna med de kontraktslösa spelarna intensifieras. Både klubbarna och spelarna är måna om att vara överens då lägren börjar.

Förra säsongen drog endast en förhandling rejält ut på tiden. William Nylander kritade den 1 december på för Toronto. Även i år utgör den 1 december deadline, är parterna inte överens då blir det inget spel i NHL under säsongen.

Le Brun har försökt få tag på såväl spelarnas representanter som klubbledarna för att kommentera hur förhandlingarna framskrider.

Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

Connor McDavid skrev på en åttaårsförlängning med Edmonton redan ett år före nykomlingskontraktet löpte ut. Connor McDavid skrev på en åttaårsförlängning med Edmonton redan ett år före nykomlingskontraktet löpte ut. Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

Under de senaste åren har högt draftade stjärnor som Connor McDavid (Edmonton), Jack Eichel (Buffalo), Aaron Ekblad (Florida) och Leon Draisaitl (Edmonton) i god tid skrivit åttaårskontrakt med sina klubbar.

Nu tycks vinden ha vänt. Spelarna vill helst ha korta kontrakt för att kunna skriva nästa stora kontrakt i en ålder då de fortfarande är som attraktivast.

Enligt Le Bruns källor har förhandlingarna mellan Toronto och anfallaren Mitch Marner varit intensivast.

– Jag vet inte exakt vad andra klubbar har gjort. Men vi vill inte att Marner missar en endaste dag, punkt. Det är vår ståndpunkt och det får tala för hur vi handskas med situationen, säger Torontos klubbchef Kyle Dubas.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Mitch Marner som kommer från Torontoregionen tillhör lagets nyckelspelare. Mitch Marner som kommer från Torontoregionen tillhör lagets nyckelspelare. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Enligt Le Brun har Toronto förmodligen fått erbjudanden om spelaraffärer men klubben har inget intresse av en deal.

– Vår avsikt är att Mich Marner ska spela för Toronto under en lång tid framöver och det är det vi jobbar för, säger Dubas.

Le Brun tror att parterna har bollat en idé om ett treårskontrakt och att utmaningen är att komma fram till en lönesumma som passar båda parterna.

– Jag tror att det handlar mer om dollar än kontraktsår, skriver Le Brun.

Colorados klubbchef Joe Sakic vill helst skriva ett långt kontrakt med anfallsstjärnan Mikko Rantanen.

– Vi vill knyta till oss Mikko för en lång framtid. Mer än fem år. Förhoppningsvis lyckas vi med det.

– Uppenbarligen handlar det för många killar om att "vänta och se". Vi har haft en dialog och fortsätter med den tills Mikko kritar på, säger Sakic.