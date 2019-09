Regeringskällor: Inget akut behov att ta hem föräldralösa barnen från al-Hol

Statsminister Antti Rinne (SDP) säger att regeringen har gjort mycket för att hjälpa finländarna i flyktinglägret al-Hol. Men mera än så kan han inte som statsminister berätta.

Rinne vill inte precisera vad Finland gör för att få hem de föräldralösa barnen.

- I det här fallet finns det saker som jag som statsminister inte kan kommentera. Det finns hemliga saker och sådant som påverkar enskilda mänskor.

I flyktinglägret finns bland andra två barn till en numera avliden finländsk kvinna. Barnen föddes i Syrien och är under skolåldern. De lever under svåra förhållanden i lägret. De som är internerade i lägret är kvinnor och barn som samlats in på områden som hört till terroristorganisationen IS.

Enligt regeringskällor anser hjälparbetare på plats i al-Hol att det finns mänskor på lägret som barnen har vuxit upp med och som de är trygga med - det vill säga det finns inget akut behov av att ta hem dem.

Åsikterna om vad som ska göras för barnen varierar

Barnen har släktingar som är bosatta i Finland. Släktingarna har vädjat till finländska myndigheter om att barnen skulle avhämtas och föras till Finland.

Men det finns många åsikter bland riksdagsledamöterna om vad som borde göras. Kristdemokraternas Sari Tanus säger att hon vet för lite.

- Det är inte enkelt det här problemet., säger Tanus Vi har barn i många länder som lever under svåra omständigheter och inte bara i al-Hol.

SFP:s Anders Adlercreutz säger att barnen måste få hjälp.

- Vi kan inte lämna två minderåriga barn vind för våg i situationer där deras liv helt klart är i fara.

Har vi lämnat dem nu?

- Jag utgår ifrån att regeringen internt jobbar för att hitta en lösning, säger Adlercreutz.

Halla-aho: Ingen ska riskera livet för IS-familjer

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho vill inte engagera sig i de föräldralösa barnen.

- Ingen ska behöva riskera livet för att hämta hem IS-krigarnas familjer. Nu försöker man få publiken att gråta på grund av barnen, men sanningen är att om vi hämtar hem barnen så får vi IS-fruarna på köpet, avslutar Halla-aho.

Förhållandena i lägret al-Hol är bedrövliga. Temperaturen rör sig kring 40 grader. Invånarna i lägret har dött av diarré och febersjukdomar. De utländska barnen i lägret har inte tillgång till trygga lekplatser eller skola.

Finland väntar på besked av kurdiska myndigheter

De finländare som befinner sig i lägret al-Hol i Syrien kan få vänta i månader på att komma tillbaka till Finland. Enligt utrikesminister Pekka Haavisto väntar Finland nu på besked från de kurdiska myndigheterna som övervakar lägret.

Frågan om vad som ska hända med de finländare som sitter fast i det ökända lägret al-Hol i Syrien stampar på stället.

Flera europeiska länder har evakuerat kvinnor och barn som åkt ner till Syrien och Irak för att strida för terrorgruppen IS. Finland har däremot för tillfället inga planer på att ta hem sina medborgare.