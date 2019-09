Airbnb och New York på kollisionskurs - insatserna är höga när storstäderna kräver nya spelregler för delningsekonomins jättar

Skyskrapor i New York, USA.

Det är svårt att tänka sig en lämpligare stad för delningsekonomins framfart än en ett ekonomiskt och kulturellt kraftcenter som New York.

Delningsekonomi avser ekonomisk aktivitet, där människor hyr ut och lånar tjänster till varandra genom att använda nätplattformar. Vi talar till exempel om boendetjänsten Airbnb och taxiföretaget Uber.

Den tätt bebyggda miljonstaden har varit en ekonomisk guldgruva särskilt för Airbnb.

För hyresvärdar har bolaget erbjudit en smidig väg till extra inkomster och för många resenärer ett nytt och ofta förmånligt sätt att bo på.

Men i många storstäder har bolaget utsatts för kraftig kritik, bland annat för att fly undan fastighetsskatter, förvandla stadsdelar till oigenkännliga turistzoner samt driva upp hyror och bostadspriser.

Nu har vissa städer gått till motattack.

I New York har konflikten mellan staden och Airbnb sjudit länge. Nu har situationen eskalerat till ett juridiskt krig. Det kan få långtgående konsekvenser för hur tjänster som Airbnb kan fungera i framtiden.

Airbnb och New York – en långvarig tvist

Alltsedan Airbnb startade sin verksamhet i New York för ungefär tio år sedan har bolaget varit under myndigheternas lupp.

Kritiker har anklagat bolaget för att förvärra den kroniska bristen på rimligt prissatta hyresbostäder i staden, i och med allt fler bostäder hyrs ut via Airbnb i stället för att bli hem till bostadssökande. En granskning som staden låtit göra pekar på att hyresnivån har stigit i områden med ett stort antal Airbnb-bostäder.

Vidare anklagas Airbnb för att inte övervaka sina hyresvärdar och gäster tillräckligt noggrant.

Därför har New York i likhet med vissa andra städer infört striktare regler. I fjol förbjöds alla korttidsuthyrningar som varar mindre än 30 dagar om inte hyresvärden själv bor permanent i samma bostad.

I praktiken har det visat sig vara nästan omöjligt att övervaka att lagen följs, trots att staden genomfört räder mot misstänkt illegala korttidsuthyrningar.

Tidigare i år kopplades Airbnb till en omfattande bedrägerihärva. En grupp misstänks för att under flera års tid ha omvandlat hundratals hyreslägenheter på Manhattan till provisoriska året-runt-hotell. Rummen hyrdes ut olagligt, oftast under falska namn, i ett sofistikerat upplägg som gav aktörerna miljonvinster.

Därför har allt fler fått nog och New York har inlett en rad rättsprocesser mot Airbnb. Staden vill också tvinga bolaget att ge ut detaljerade uppgifter över hyresvärdar och bostäder i syfte att underlätta övervakningen.

De allra flesta hyresvärdar är ändå laglydiga invånare.

David Boyle och Janet Brown hyr ut två rum i ett hus byggt av fraktcontainers i Brooklyn. Byggnaden smälter in i omgivningen utan att sticka ut nämnvärt. Många hyr rummen av ren nyfikenhet.

Jag brukar skoja om att vi kanske är det sista Airbnb-hemmet som står kvar, ifall de övriga stängs. Vi har haft besök av så många inspektörer och experter som gett vår bostad godkänt under åren

– Den vanligaste frågan våra gäster ställer är varifrån idén till att bygga huset kom.

Det är en längre historia, men i början handlade det om att hålla byggnadskostnaderna nere och skapa något unikt. Då kom övergivna fraktcontainers väl till hands. Tanken att låna eller hyra ut rum fanns med från början.

Hemmet i Brooklynstadsdelen Williamsburg är till stora delar byggt av använda fraktcontainers. Jag ville bygga något unikt och göra det förmånligt, säger David Boyle. Hus byggt av fraktcontainers i Brooklyn, New York. Bild: Yle/Ville Hupa

Janet och David säger sig använda Airbnb eftersom bolagets webbplats är lätt att hantera. Båda betonar att de alltid noggrant följt både bolagets och stadens regler för uthyrning.

– Jag brukar skoja om att vi kanske är det sista Airbnb-hemmet som står kvar, ifall de övriga stängs. Vi har haft besök av så många inspektörer och experter som gett vår bostad godkänt under åren, säger David Boyle.

Gästerna verkar också ha trivts, för paret har i stort sett endast fått goda eller lysande recensioner på företagets webbsida.

– När jag känner mig deppig brukar jag gå in och läsa recensionerna, för alla verkar tycka att de haft det så bra hos oss, skrattar Janet.

Men vad säger paret om den kraftiga kritiken mot Airbnb från flera håll – är den berättigad?

David ser fundersam ut.

– Det är svårt att hitta hyreslägenheter till ett rimligt pris i New York. Jag förstår att somliga anklagar Airbnb för att försvåra läget ytterligare.

Nöjda hyresvärdar. Davids och Janets hus har lockat Airbnb-resenärer från tiotals länder. David Boyle och Janet Brown uppe på taket till sitt containerhus i Brooklyn, New York. Bild: Yle/Ville Hupa

Davids och Janets bostad är en sevärdhet i sig och paret gillar att ta emot hyresgäster. Men i slutändan handlar det ändå om att få in hyresinkomster. David vill ogärna tala om exakta summor.

– I första hand försöker vi få in pengar för att betala av bostadslånet och spara till pensionsdagarna.

Ni är en del av det som beskrivs som delningsekonomin – hur ser ni på det?

– Vi har länge varit med i olika kollektiv som bygger på delaktighet redan innan man började tala om delningsekonomi. Som i den lokala trädgårdsföreningen eller andelsbanken. Vi gillar överlag att dela med oss, svarar David.

Manhattanhyresvärd: “Vi lever i en tid av girighet”

Jag ringer upp Jack, som bor i centrala Manhattan. Han upprörs över det som enligt honom handlar om att vissa missbrukat hela idén med delningsekonomi.

– Airbnb finns till för folk som vill resa och bo förmånligt och komma i kontakt med lokalbefolkningen.

– De som nu hamnat i rubrikerna är folk som missbrukar tjänsten. Sådana som köper upp hela byggnader och hyr ut rummen som hotell. Det motverkar hela syftet med tjänsten, säger Jack som i verkligheten heter något annat men ställer upp på intervju under löftet att få vara anonym.

Genom att hyra ut rummet får jag varje månad in nästan en tredjedel av det jag förtjänar med mitt heltidsjobb ― Airbnb-hyresvärd på Manhattan

Han hyr ett rum för 150 dollar per natt. Det ger välkomna extrainkomster.

– Genom att hyra ut rummet får jag varje månad in nästan en tredjedel av det jag förtjänar med mitt heltidsjobb. Med pengarna kan jag till exempel resa utomlands.

Jack tycker att delningsekonomin är “underbar”, men att tjänster som Airbnb äventyras av folk som missbrukar dem för egen vinning.

– Vi lever i en tid av girighet.

Airbnb avvisar kritik: Striktare reglering skulle drabba hederliga kunder

Airbnb har försvarat sig mot kritiken.

Bolaget hävdar att striktare regleringar skulle slå hårdast mot hederliga resenärer och vanliga medelklassare som är ute efter att extraknäcka genom att hyra ut sina rum.

Airbnb har också avvisat påståenden om att bolaget skulle trissa upp hyresnivåerna. Dessutom kritiserar man New York och andra storstäder för att gå i hotellbranschens ledband när man går åt Airbnb.

Men för Airbnb utgör en metropol som New York en ovärderlig affärsmarknad. I maj i år gick bolaget med på att överlåta delvis anonymiserade uppgifter om hyresvärdar till staden, i en gest som man hoppas ska minska på spänningarna.

Ekonomijournalisten Annie McDonough på New York-tidningen City and State har följt med tvisten mellan staden och Airbnb. Hon tror att New Yorks sätt att införa regleringar för företag inom delningsekonomin har gjort att allt fler invånare vågar använda tjänsterna.

– New York har legat i framkant med att införa skärpa spelregler inom delningsekonomin, gällande till exempel Airbnb och Uber. Man kan gilla eller ogilla det, men det är en orsak till att många vågar använda tjänsterna här.