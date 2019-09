Rockbandet Superdiesel skapar musik genom att ha kul i studion

Superdiesel utmanar Vegatoppen med låten My time is over. SuperDiesel.

Helsingforsbaserade rockbandet Superdiesel startade sin resa 2016 med visionen att erbjuda världen energisk högkvalitetsrock. Superdiesels debutalbum “elevate” utkom i mars i år.

Bandets sångare Daniel Jakobsson är ursprungligen hemma från Sverige, men berättar att han börjar känna sig rätt så finsk efter tio år i landet.

Jakobsson hittade till bandet via en musikkontaktannons, något som han säger att fungerar förvånansvärt bra i musikvärlden.

Till en början spelade bandet runt om i Finland och släppte 2017 sin första EP “Introducing Superdiesel”.

Efter ett decennium i Finland erkänner ändå Jakobsson att finskan är knagglig och att bandets arbetsspråk för det mesta är engelska.

Jakobsson anser att den finska musikscenen känns mer levande än den svenska, åtminstone i huvudstadsregionen där det gjort de flesta av sina spelningar.

– Det finns mycket rockklubbar i städerna, betydligt fler än i Sverige.

Bandmedlemmarnas olikheter är deras styrka

Ett av bandets styrkor är medlemmarnas olikheter gällande musiksmak och genrer. Superdiesel tar vara de här olikheterna och skapar ett helt nytt sound.

– Det kan kännas som att det mesta i musikväg är gjort, samtidigt finns det inte någon som har samma unika sammansättning som vi.

Superdiesel skapar musik genom att ha kul i studion. Superdiesel Bild: Privat

Själva musikskapandet kan se ut på olika sätt. Ibland försöker de bara ha kul studion och skapa musik genom att jamma fram en låt.

– Ganska ofta är det någon som har en idé på ett riff som vi polerar tillsammans och gör till en helhet.

Framtiden ser ljus ut

I våras släppte Superdiesel sitt debutalbum “Elevate”, ett projekt som Jakobsson säger både gav och krävde energi.

– Vi kände oss aningen utmattning efter att skivan kom ut. Sommaren var lite lugnare, men nu känns som att vi är på gång igen.

Bandet har redan flera spelningar inplanerade inom snar framtid och är bokade till några festivaler sommaren 2020.

My time is over handlar om kärlekens svikna löften

Superdiesel utmanar nu på Vegatoppen med låten My time is over. Jakobsson beskriver låten som ganska bitter.

– Det är en uppgörelse med kärlekens svikna löften. Alla har säkert varit med om att man hoppats mycket på en relation eller partner, sen blir det inte som man tänkt sig.

– Det är en ganska allmän upplevelse av livet som jag tror många kan relatera till.

Jakobsson hoppas att man kan få ut lite frustration genom den här låten.

Vill du rösta på My time is over kan du göra det här.