San Francisco: Vapenlobbyn NRA klassas som en terrororganisation

Vapenvåldet i USA är som en epidemi. Det anser beslutsfattare i San Francisco och uppmanar andra städer att följa deras exempel och klassa NRA som en terrororganisation. NRA är, föga överraskande, rasande.

Enligt beslutet i San Franciscos Board of Supervisors är USA:s främsta skjutvapenlobby, National Rifle Association (NRA), en “domestic terrorist organization”, alltså en inrikes terrororganisation.

Amy Hunter, talesperson för NRA, tycker att beslutet är äckligt och San Francisco borde skämmas.

- Det är en hänsynslös attack mot en laglydig organisation, dess medlemmar och de friheter som de alla står för, säger Hunter i ett uttalande.

Det var ursprungligen Catherine Stefani, medlem i Board of Supervisors, som lade fram motionen efter att tre personer hade dödats och tiotals skadats i samband med en skjutning under en matfestival i staden Gilroy i Californien.

Beslutet i den kaliforniska staden San Francisco kan också ses som en reaktion på flera masskjutningar i USA den senaste tiden.

Efter masskjutningarna i El Paso (22 döda) och Dayton (9 döda) i början av augusti ska USA:s president Donald Trump redan ha varit öppen för att införa striktare bakgrundskoll för personer som vill köpa vapen.

Enligt CNN lyckades NRA övertala Trump att backa i frågan.