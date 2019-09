Filmrecension: It Chapter Two – mera drama än skräck, men stör det?

Det tar nästan tre timmar att ro den avslutande delen av Stephen Kings klassiker i hamn. Den som älskar att ro är nöjd, den som föredrar motorbåt gnisslar tänder. Dessvärre inte av skräck.

Det är bara två år sedan vi lämnade förlorargänget ”the losers” i den lilla staden Derry. När It (2017) slutade trodde de sig ha dödat ondskan – personifierad av den pyskedeliska clownen Pennywise (Bill Skarsgård).

Det behöver knappast sägas att de hade fel.

Jag hoppas att du inte hunnit glömma dem; Beverly (Sophia Lillis), Bill (Jaeden Martell) och Ben (Jeremy Ray Taylor) & Co? Tjugosju år efter den förra filmens händelser har de nämligen glömt varandra.