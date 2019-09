Smakstart på kvalet för U21-landslaget – skrällde mot stenhårda världsmästarna Ukraina

Tuffaste möjliga motstånd i kvalpremiären. Då bjöd Finlands U21-landslag på en skräll och spelade hem tre poäng i bortamötet med Ukraina.

Sommaren 2021 avgörs U21-EM i Ungern och Slovenien. Under det kommande året kommer Finland att kvala om en EM-biljett mot Danmark, Rumänien, Ukraina, Nordirland och Malta.

Endast gruppvinnaren går direkt till EM-slutspelet medan tvåan får spela playoff om en plats i mästerskapet.

Finlands första motståndare i kvalet var Ukraina på bortaplan. Ett stenhårt lag som vann guld i U20-VM i somras.

Ukraina hade ett flertal världsmästare i startelvan och satte full fart från början. Hemmalaget skapade några målchanser i början av matchen men det var Finland som tog ledningen.

I den 18:e minuten släppte den ukrainske målvakten Oleh Bilyk retur på Onni Valakaris skott och Benjamin Källman tryckte sig fram och prickade in 1–0.

Ukraina hade flera heta kvitteringschanser under den första halvleken men närmare än en ribbträff strax före paus kom man inte.

Jääskeläinen höll nollan

I den andra halvleken fortsatte hemmalaget att skapa lägen och William Jääskeläinen fick svettas rejält för att hålla nollan. Bland annat i den 60:e minuten gjorde han en bra räddning på Heorhij Tsitaisjvilis låga skott.

När Jääskeläinen vid några tillfällen var överspelad täcktes han upp att ett välspelat försvar med lagkaptenen Aapo Halme i spetsen.

Och Ukraina fick aldrig in någon kvittering. I stället avgjorde Finland i den 81:a minuten då Onni Valakari slog in en straff via stolpen och matchen slutade 2–0.

Kvalet fortsätter för Finlands del på tisdag då man möter Nordirland i Uleåborg.

Resultat:

Ukraina – Finland 0–2

18 min 0–1 Benjamin Källman

81 min 0–2 Onin Valakri

Finlands lag:

1. William Jääskeläinen

2. Aapo Halme (c)

3. Joonas Sundman

4. Juhani Pikkarainen

5. Juho Hyvärinen

7. Mikael Soisalo --> 86 min 15. Jonas Häkkinen

9. Benjamin Källman

11. Onni Valakari

13. Eetu Vertainen --> 46 min 10. Saku Ylätupa --> 74 min 20. Tobias Fagerström

14. Kaan Kairinen

16. Lucas Lingman