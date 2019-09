IF Sibbo-Vargarna nära seger i korta stafetten trots att lagets massör måste hoppa in: ”Pappa såg till att spikskorna kom med”

Eljas Aalto, IF Sibbo-Vargarna

Eljas Aalto löpte tredje sträckan för IF Sibbo-Vargarna. (arkivbild) Eljas Aalto, IF Sibbo-Vargarna Bild: Friidrottsförbundet / Anssi Mäkinen

Trots en blixtinkallad reserv tog IF Sibbo-Vargarnas herrar FM-silver på 4 x 100 meter. Elias Ylöstalo fick hoppa in i sista stund och gjorde det med den äran. Vid sista växlingen ledde man tävlingen, men på upploppet gick Esbo IF förbi.

Sibbo Vargarnas förberedelser inför den korta stafetten i Ylivieska blev dramatiska. Joona Luotonen, som skulle löpa första sträckan, fick skadekänningar i baklåret och tvingades kasta in handduken.

Det betydde att lagets massör, Elias Ylöstalo, fick ta över. Det var tur i oturen att Ylöstalo över huvud taget var på plats.

– Från första början hade jag inte tänkt komma upp till Ylivieska.

Hans pappa Mikael fick ett tack för sin insats inför avfärden.

– Det var tur att pappa såg till att spikskorna och tävlingsdräkten kom med, säger Elias Ylöstalo till Yle Sporten.

"Kanske vi tar guldet nästa år"

Hur växlingen med Mikael Granqvist skulle gå var naturligtvis ett stort frågetecken, men pinnen bytte ägare utan problem.

– Vi tog växlingen på säkerhet, säger Granqvist som varit i prima form på sistone.

– Jag vet inte vad som har hänt men min löpning fungerar jättebra.

Eljas Aalto löpte tredje sträckan och gav över pinnen som etta till Edward Lindberg.

Esbo IF:s Roope Saarinen var oerhört stark på sista sträckan och passerade Lindberg då ett tiotal meter återstod.

– Jag var lite förvånad då vi låg så bra till vid växlingen. Under själva loppet hann jag inte tänka så mycket. Jag förstod först i mål att vi slutade på andra plats, säger Lindberg.

– Kanske vi tar guldet nästa år.

FM-guld i morgon?

IF Sibbo Vargarna har de facto en ypperlig chans att vinna guld redan i morgon. Man är en av de största mästarkandidaterna på 4 x 400 meter.

Inte minst för att lagets bästa löpare på banvarvet, Eljas Aalto, bekräftade att kroppen känns pigg efter nästan bara vila sedan Sverigekampen.

– Det blir jätteroligt att löpa då vi har chans att vinna för första gången, säger Aalto och får medhåll av Mikael Granqvist.

– Vi har märkt hela säsongen att vi har en bra chans. Det är guldet som gäller.

Akilles medaljchans grusades

För Borgå Akilles gick herrarnas korta stafett däremot åt pipan. Akilles herrar tog guld både 2016 och 2017, men den här gången misslyckades den andra växlingen. Kapitalt.

Willem Kajander fick inte pinnen vidare till William Thor och Akilles avbröt därmed loppet.