Norrena & Frantz: "Vill man pjasa med bröllop och präst så får man, men gäsp" - här är publikens tankar om bröllop

Ni var många som svarade när relationspodden Norrena & Frantz efterlyste publikens tankar om bröllop och äktenskap.

Många valde att lyfta fram den praktiska aspekten i att gifta sig. Att det blir smidigare juridiskt att vara äkta makar, i synnerhet om man har barn och gemensam egendom.

Hannah Norrena och Eva Frantz. Bild: Ilmari Fabritius

Andra tog hellre fasta på romantiken. En del har redan i god tid skapat ramarna för drömbröllopet i fantasin.

Men bland svararna fanns också de som drar sig för bröllop. Som får obehagskänslor av blotta tanken på att stå där i marängklänning eller pingvinkostym.

Tusen tack till alla er som svarade! Nedan ett urval av de brev vi fick fortsätt gärna diskussionen i kommentarsfältet!

Bröllop = vettigt. Pjasande = gäsp.



Helt vettigt att gifta sig om man slår sig ihop och i synnerhet om man skaffar barn och egendom ihop.



Man slipper onödigt trams med socialen och sånt. Det finns redan ett juridiskt fungerande system för familjebildning, varför inte använda sig av det? Jättebra att ha sen när man skiljer sig.



Vill man pjasa med bröllop och präst och sånt kan man ju göra det, men gäsp ...



Gift och skild två gånger. 64 år. Kvinna.



Umm älskling, du vet om att vi blir fotobombade av en häst, visst? Kvinnligt brudpar poserar kind mot kind, i bakgrunden står en häst Bild: 2013 Scott Griessel/Creatista

Höjden av heteronormativitet - men också lite härligt!



Som barn fantiserade jag aldrig om att gifta mig. Kanske för att jag är queer?



Bröllop och äktenskap är ju höjden av heteronormativitet, liksom.



När jag var ihop med min ex-pojkvän gav tanken på bröllop mig obehag: att vara i centrum för uppmärksamhet, att vara den som förväntas bära klänning och se snygg ut osv.



Men nu som trettioplussare med flickvän tycker jag att både den romantiska sidan av bröllop och den praktiska nyttan med äktenskap verkar lockande.



Jag har insett att vi juridiskt kan bli släkt genom att gifta oss! Helt fantastiskt! Om något skulle hända mig vill jag att hon får ta alla beslut och tvärtom.



En skön sak med att vara queer är att ingen förväntar sig något (bröllop på ett visst sätt, barn etc) och vi kommer att kunna göra vårt bröllop helt som vi har lust!



Rosa, 34



Bröllopet gav en nytändning!



För mig var att gifta mig något jag alltid drömt om. Och att gifta sig var ju sen helt super!



Vi hade redan hållit ihop i 10 år, så det var inga tvivel om att det var den rätta.



För oss var det viktigt med ett litet bröllop, utan en massa press att prestera inför vänner och släkt, jätteskönt!



Som bieffekt åt oss som gammalt par tillkom en trevlig lång fas av nyförälskelse. Bara av att titta ner på vigselringen får mig att le som ett fån, fortfarande efter två år som gift!



Lyckligt gift 33



Undrar i efterhand varför färgtema var så viktigt



För mig som troende kristen var det viktigt att få säga mitt ja inför Gud och mina närmaste.



Vi hade en lagom stor fest, men för mig var nog bröllopsceremonin viktigast.



Om jag skulle göra om det idag skulle jag nog inte satsa så mycket på servetter, mat och gäster, istället skulle jag gifta mig med få vittnen och en trevlig präst, kanske till och med hemma.



Sådär i efterhand känns allt med färgteman osv lite onödigt och jag kan inte förstå varför jag tyckte det var viktigt då.



Kvinna 36





Nejnej, inget överdrivet, men jag tänkte lite att något i den här stilen ... Ögonblicket alla har väntat på Bild: EPA/PONTUS LUNDAHL

Drömbröllopet är planerat, återstår bara att hitta en episk man



Ifall jag någon dag skulle gifta mig så skulle jag vilja ha ett maffigt bröllop som alla skulle minnas.



Trerätters, open bar, livat program, fotograf, en herrgård och kanske en vansinnigt snygg kostym istället för klänning.



Men tror jag mest skulle gifta mig för festen, för någon brudgum syns inte till i fantasin.



Mitt förra förhållande fungerade inte och bara tanken på att gifta mig och ha en dag liksom tillägnad vår kärlek kändes besvärande.



Kanske om jag någon dag skulle hitta en självklar episk kärlek så skulle mannen vara viktigare än festen.



Kvinna 27



Vill vara gift men skulle helst slippa själva bröllopet



Pressen på hur ett bröllop ska vara känns ibland alldeles för stor.



Andra familjemedlemmar har många åsikter som de vill förverkliga och ger en gärna dåligt samvete.



Vem ska bjudas eller var festen ska hållas till exempel. Det känns som om bröllopsfesten mer är någon annans än vår egen.



Jag är redo att gifta mig och ser fram emot att vara gift men skulle gärna undvika bröllopsfesten.



Cecilia 29 år



Bröllop dödar passionen



Varit gift redan en gång och det höll inte. Gör inte om det!



En ring på fingret betyder ingenting och romantiken och passionen dör ofta då man gifter sig.



Hellre ogift och mera sex!



Ogift=mera passion, 45 år



Ex-makens CopyPaste-bröllop



Ex-mannen gifte om sig i sommar. Bröllopet var en kopia av vårt från 10 år sedan!



Det tyckte jag var smaklöst men tydligen tyckte de väl att jag hade planerat ett fint bröllop så första gången.



Om jag skulle själv gifta om mig - och det vill jag gärna göra med den rätta - så skulle jag fokusera mindre på bröllopet och mera på själva äktenskapet.



The wedding planner 35





Svajp svajp. Det måste ju finnas en lämplig brudgum här någonsotans. Svajp Ung kvinna i kort brudklänning av tyll står lutad mot vägg och ser på sin telefon Bild: EPA / Stephen Morrison

Beachparty istället för prinsessbröllop



Förut har jag alltid tänkt att ett stort kyrkbröllop med trerätters middag och hela köret är självklart.



Men efter att ha varit gäst på flera sådana har jag ändrat åsikt. Det tenderar bli stelt med tvångsmässiga element och tal.



Det har bjudits in avlägsna släktingar och ytliga bekanta bara så det ska bli en lång pampig gästlista och man hyrt den finaste och dyraste festlokalen.



Tänker mig att ett beachparty med festtält, enkel smaklig buffé, avslappnad feeling, kreativa lösningar och de människor man tycker mest om också kan bli ett fint minne och ett fantastiskt fint bröllop.



Det behöver inte vara så tillkonstlat, dyrt och uppstyrt - om den dagen kommer att man hittar nån man verkligen vill binda sig till genom denna ceremoni!



Singelkvinna 32



Obehag för bröllop!



Bröllop är helt kul att gå på, men skulle aldrig kunna tänka mej att själv gå igenom själva bröllopsakten.



Hela tanken väcker obehag! Jag vill bara inte!



Men en bröllopsfest kan jag nog tänka mej. Sambons föräldrar tycker att nog måste man ju ha ett bröllop, men inte gifter jag mig för deras skull.



Jag vill gifta mej för att jag vill vara tillsammans med den jag älskar.



Förlovad, 32





Om du tappar diamantringen nu åker jag hem med en gång. Man och kvinna håller varandra i handen på en strand i solnedgången. Bild: All Over Press / Alamy / Anna Berkut

Och så dök det upp en stilig italienare!



Har aldrig haft som mål i livet att bilda familj och gifta mej, händer det så händer det liksom.



Men vips så träffade jag mannen i mitt liv och tanken på att gifta sej är inte alls så främmande som förut!



Gifter vi oss blir det i Italien (han är italienare) och ett inte allt för stort bröllop. Mera nära och kära.



Never Say Never 31



Bröllop är min stora dröm men sambon vägrar



Jag har alltid drömt om att bli friad till och gifta mig. Det behöver absolut inte vara något stort massivt bröllop, mera en trädgårdsfest.



Men min sambo tror inte på äktenskap, och vill egentligen inte gifta sig.



Jag har gett ett ultimatum och vi har gått i parterapi, men inget händer.



Bröllop är verkligen viktigt för mig, och en stor dröm som han nu tar ifrån mig.



Känner mig ledsen och sorgsen över att jag inte är ”den” för honom och att jag inte duger.



Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara gifta mig med honom, ha en rolig fest och leva tillsammans tills vi blir gamla och skrynkliga.



Jenny 30 år