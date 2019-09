Stjärnkocken Mathias Dahlgren: ”Mat ska vara gott, enkelt och lustfyllt"

Då Mathias Dahlgren talar om kokt potatis med smör får han det att låta så gott att det direkt vattnas i munnen.

Men det är inte så konstigt, för ända sedan han var liten har han älskat den härliga känsla som god mat och spännande smaker ger i kroppen.

- Krossa potatisen med en gaffel och ät den med lite salt och en klick smör och det bara talar till dig. Du blir helt varm inombords av den enormt stora upplevelsen det är att äta det, säger Dahlgren.

Han växte upp på en bondgård utanför Umeå och stod mycket i köket tillsammans med sin mamma och mormor. I köket blev han bekant med smaker och dofter och blev allt mer fascinerad av god mat.

I dag är han en av Sveriges absolut kändaste kockar med flera Michelinstjärnor och utmärkelser i bagaget. Redan 1997 då han var 29 år gammal, vann han Bocuse d’Or som kallas kockarnas världsmästerskap.

Just nu besöker Mathias Dahlgren Åbo för att tillreda mat under festivalen Food and Art som pågår mellan den 5-8 september 2019. Besökare kan bland annat köpa ett supékort och få en helkväll med program och mat som tillretts av stjärnkockar från olika delar av världen.

Gastronomi för alla

Men att en viss typs matlagning skulle vara finare än någon annan håller han inte med om.

- Enligt Svenska Akademiens ordlista är väl gastronomi ”läran om den finare matlagningen”, men jag tycker man kan stryka ordet finare. Mat och matlagning som smakar gott, det är gastronomi för mig.

Mat och konst. Festsupén under Food and Art ordnas i en av Åbo båtvarvs stora festsalar. En stor festsal med en segelbåt med hissade segel. I taket hänger konstverk som ser ut som mängder av små segelbåtar. Bild: Yle/Marie Söderman

För honom är det också viktigt att mat är en källa till glädje. Han har gett ut ett flertal böcker och en av dem heter Hemkunskap.

- Namnet på den boken är en liten blinkning till hemkunskapen i skolan. Min hemkunskap handlade mest om hur man skulle vrida ur en trasa, städa eller stryka. Jag ville göra en bok som var mer lustfylld och som visar hur man lagar till något gott om man är hemma. Jag ville avdramatisera hemmamatlagningen.

Vad lagar du själv för middag en vardagskväll i september?

- En perfekt hösträtt är kokt färskpasta med kokt brysselkål i halvor. Till det steker man tärnad bacon och vänder ihop allting och serverar med svartpeppar och parmesanost. Det tar kanske 5-6 minuter att göra. Baconet kan bytas ut till en annan grönsak som man stekt eller kokat och serverar nylagad med salt och peppar. Det är vansinnigt gott.

Gemsallad blir god som stekt. En skärbräda i trä med en kniv, sallad och purjolök. Bild: Yle/Marie Söderman

Dahlgren är förtjust i allt som är vällagat och han följer gärna de olika säsongerna.

Rätten han och hans team tillreder under supén i Åbo är en hyllning till det finländska grönsakslandet: ugnsbakad rotselleri med purjolök och svamp och en smörsås på vassle därtill.

Tilltalas av det enkla

Då han bodde hemma var mammas och mormors mat det godaste som fanns. Då han blev äldre började han resa runt för att smaka på det bästa andra länder har att erbjuda.

Visst njuter han också i dag av en god restaurangmiddag, men det är ganska sällan han får den bästa matupplevelsen på en restaurang.

- I stället kan det vara en persika jag äter på marknaden i Spanien eller om jag får tag i en bra ask jordgubbar på Värmdö. Maten i sin enklaste och renaste form är det som tilltalar mig mest.

Flicka håller i skål med jordgubbar Bild: Mostphotos

Mathias Dahlgren vill också att råvarorna han tillreder är framtagna på ett sätt som är hållbart för både människan och miljön. Till exempel har han av etiska skäl inte tillrett anklever på 10 år.

- Det finns mycket skam kring maten i dag och det är väldigt synd. Det är tråkigt om människor blir så rädda att de inte vågar göra någonting. Men mycket har hänt under de 30 år jag jobbat som kock och man måste anpassa sig till förändringar. Men vi borde äta mer balanserat - om vi äter för ensidigt blir det skadligt för naturen.