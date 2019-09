Leclerc gav jubilerande Ferrari efterlängtad framgång på Monza – höll undan för Mercedes och tog ny seger

Charles Leclerc har blivit Ferrarifansens nya gunstling. I dag pressades han hårt av Lewis Hamilton och Valtteri Bottas men lyckades köra hem sin andra raka seger.

Michael Schumacher har gjort det. Alberto Ascari, Phil Hill, Rubens Barrichello och Fernando Alonso lika så. I dag tog Charles Leclerc steget in bland de stora förarna som vunnit på Ferraris hemmaplan i Monza.

Leclerc blev den elfte Ferrariföraren genom tiderna att vinna Italiens GP då han körde hem dagens tävling och knep sin andra raka triumf den här säsongen.

Ferraris senaste vinst på hemmaplan kom 2010. Då var det Alonso som fick kliva högst upp på prispallen.

– Yes!!! Tack så mycket. Mamma Mia, skrek Leclerc i stallets radio efter målgången.

Rejäl fajt mot Hamilton

Leclerc hade poleposition efter gårdagens farsartade kval och lyckades hålla Lewis Hamilton och Valtteri Bottas bakom under inledningen av loppet.

Efter att Leclerc och Hamilton gjort sina depåstopp bjöd förarna på en hård fajt om förstaplatsen. Hamilton låg hack i häl på Leclerc och på det 23:e varvet var han nära att gå förbi men monegasken höll emot.

Hamilton tvingades ta en tur via avåkningszonen då han inte lyckades med sitt omkörningsförsök efter Curva Grande och var allt annat än nöjd.

– Han lämnade inte tillräckligt med utrymme och tryckte av mig, klagade Hamilton i stallets radio.

Leclerc fick en muntlig varning av domarna men behöll sin ledning. Tretton varv senare gjorde han ett misstag in i första chikanen men klarade av att hålla Hamilton bakom sig.

På den följande raksträckan bytte Leclerc linje vid två tillfällen framför Hamilton men domarna valde att inte ge något straff.

Charles Leclerc kör före Lewis Hamilton Bild: AFP / Lehtikuva

Bottas tvåa i tävlingen

Då tretton varv återstod gjorde Hamilton ett misstag på samma ställe och tappade sin andraplats till Valtteri Bottas.

Bottas hade gjort en längre första stint och hade fräschare däck under slutskedet av loppet. Han tog också in på Leclerc men kom aldrig i något riktigt bra läge att försöka sig på en attack.

Då två varv återstod gjorde också finländaren ett litet misstag in i den första chikanen och där försvann chansen till segern.

– Vi hade en bra strategi och försökte allt jag kunde för att komma förbi men det gick inte. Ferrari är så snabba och det här var det bästa vi klarade av i dag, sade Bottas efter tävlingen.

Ferrari firar 90 år den här helgen och trots Leclercs seger blev det inte en perfekt tävling för stallet. Sebastian Vettel var aldrig med i matchen och på det sjätte varvet snurrade han i Ascarichikanen.

När han skulle in på banan igen hade han inte koll på trafiken och körde in i Lance Stroll. Framvingen gick sönder på tyskens bil och han fick dessutom ett stop and go-straff och därmed var hans chanser till en framskjuten placering borta.

Svår helg för Räikkönen

Kimi Räikkönen har haft ett småjobbigt veckoslut med flera krascher. Efter lördagens avåkning i kvalet tvingades han byta både motor och växellåda i sin bil och startade därmed tävlingen från depån.

Bättre blev det inte i tävlingen då han fick ett tidsstraff då han inte startat på de däck som man först hade meddelat.

Räikkönen hade aldrig något med poängplaceringarna att göra och slutade på 15:e plats. Stallkamraten Antonio Giovinazzi gjorde sin bästa tävling då han slutade på nionde plats.

– Jag vet inte varför det var fel däck. På slutet kändes bilen bra men de första däcken kom jag ingenstans, sade Räikkönen till C More.

Resultat:

1. Charles Leclerc Ferrari

2. Valtteri Bottas Mercedes +0,835

3. Lewis Hamilton Mercedes +35,199

4. Daniel Ricciardo Renault +45,515

5. Nico Hülkenberg Renault +58,165

6. Alexander Albon Red Bull +59,315

7. Sergio Perez Racing Point

8. Max Verstappen Red Bull

9. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

10. Lando Norris McLaren

-----------------

15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo