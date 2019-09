En grann palett – Urval ur teaterhösten 2019

Skådespelarna Karolina Karanen och Sophia Heikkilä står i silverfärgade dräkter och ser rakt in i kameran.

Bland annat skådespelarna Karolina Karanen (DuvTeatern) och Sophia Heikkilä (Svenska Teatern) spelar i DuvTeaterns föreställning I det stora landskapet på Svenska Teaterns stora scen i höst. Skådespelarna Karolina Karanen och Sophia Heikkilä står i silverfärgade dräkter och ser rakt in i kameran. Bild: Copyright Valtteri Kantanen

Höstens svenskspråkiga teaterutbud bjuder på varierande och ambitiösa förställningar. Svenska Yles kulturredaktör Lasse Garoff presenterar ett urval av de finlandssvenska teatrarnas premiärer.

Vasa

Denna höst spelar Wasa teater Spelman på taket, som handlar om livet i en judisk by i Tsarryssland. Premiären för denna fina musikalklassiker är 21.9.

Sagan om den lilla farbrorn som hade premiär den 6.9 (läs recensionen här!) är en nästan ordlös föreställning för barn där stämningen förmedlas med musik och en lågmäld fysisk humor.

Wasa Teaters storsatsning i höst blir däremot Bomullsängeln, en dramatisering av Susanna Alakoskis roman med samma namn. Pjäsen har urpremiär den 23.11.

Bomullsängeln i regi av Ulrika Bengts har premiär på Wasa Teater 23 november. En illustration av en vit skuta som seglar i havet framför Vasa bomullsfabrik i början av 1900-talet. Bild: Wasa Teater

I centrum för handlingen står bonddottern Hilda, som blir bortkörd från hemgården för att hon blivit gravid utanför äktenskapet. För att komma undan den tunga tillvaron som piga på landsorten tar hon ett arbete på bomullsfabriken.

Pjäsen handlar om kvinnorna som arbetade på Vasa bomullsfabrik i början av 1900-talet. Det låter som ett stycke episkt färgad arbetarhistoria som kan bli en ståtlig föreställning.

Åbo

På Åbo Svenska Teater får föreställningen Kalevala premiär den 19 september på teaterns stora scen. Föreställningen bygger på Elias Lönnrots diktepos i översättning till svenska av Lars och Mats Huldén. Regissör är Jakob Höglund som 2015 regisserade den rosade föreställningen Stormskärs Maja på ÅST.

Fotografi från repetitionerna av Kalevala på Åbo Svenska Teater. Fotografi från repetionerna av Kalevala på Åbo Svenska Teater. Stående skådespelare i vitt håller upp måsdockor i händerna. Bild: Pette Rissanen / Åbo Svenska Teater

Formmässigt beskrivs iscensättningen som en kombination av musikteater och dockteater, så det kan bli ett riktigt intressant slutresultat.

Helsingfors

På Lilla Teatern spelar i höst Äktenskapsgrejen av Gunilla Hemming, en nyskriven dramakomedi som har premiär på onsdag, den 11 september.

Äktenskapsgrejen av Gunilla Hemming på Lilla Teatern. På bilden Joachim Wigelius, Laila Björkstam, Oksana Lommi, Jonna Järnefelt, Carl-Kristian Rundman. En familj i flera generationer på en gräsmatta framför en sommarvilla. Bild: Cata Portin

En kvinna i medelåldern har sett de stora byggstenarna i hennes liv försvinna då barnen flyttat hemifrån och äktenskapet har tagit slut. Men under ett dygn på sommarstugan får hon inse att medelåldern faktiskt ligger mitt i livet.

Den 14 september har Roulettenburg premiär på teater Viirus.

Viirus föreställning Roulettenburg är en nytolkning av Fjodor Dostojevskijs roman Spelaren. Skådespelaren Sue Lemström poserar med armarna utsträckta och huvudet bakåtlutat mot en neonviolett bakgrund. Bild: Teater Viirus / Petra Heinänen

Föreställningen baserar sig på Fjodor Dostojevskijs roman Spelaren. Men Viirus gör Dostojevskijs berättelse om spelmissbruk till en betraktelse över vår samtids tvångsmässiga behov av spänning och underhållning.

Klockriketeaterns storföreställning Aniara – Fragment ur tid och rum, som hade världspremiär i Philadelphia i USA i juni, spelar på Almisalen på Nationaloperan i Helsingfors.

Klockriketeatern och den amerikanska kören The Crossing blev väl emottagna i pressen då deras föreställning Aniara hade premiär i Philadelphia i juni 2019. Skådespelare i ljusgrå kappor står med händerna uppsträckta. Ovanför dem i det mörka taket skiner tre lysrör. Bild: John C. Hawthorne

En osannolik produktion av en finlandssvensk teater är Aniara. Klockriketeatern gör tillsammans med kören The Crossing från Philadelphia en visuellt imponerande tolkning av Harry Martinsons existentiella science fiction-epos, om en farkost som reser vilse i världsrymden utan mål eller hem.

Föreställningen hade premiär i USA i juni, och spelar nu sex gånger på Nationaloperan i Helsingfors från och med den 17.9.

På teater Universum spelar Teater Venus den flerspråkiga föreställningen Rest in Peace som är följande del av teaterns serie av maskteaterföreställningar. Rest in Peace har premiär den 27.9.

Svenska Teatern sätter upp den brittiska farsen The play that goes wrong, med premiär 18 september. Pjäsen gjorde succé i London 2012 och det kan bli kul att se en komedi på den stora scenen.

Succéfarsen The play that goes wrong från London blir höstens första premiär på Svenska Teatern. Sju skådespelare står kring en liggande kropp i humoristiska poser mot en vit bakgrund. Bild: Valtteri Kantanen / Svenska Teatern

Senare i höst spelar Jonas Hassen Khemiris pjäs Vi som är hundra på Amos-scenen. Upplägget verkar lovande, pjäsen spelades i Norge 2011 och vann Hedda-priset för årets bästa föreställning. Vi som är hundra får premiär den 3.10.

Den 26 oktober får DuvTeaterns 20-årsjubileumsföreställning I det stora landskapet premiär på den stora scenen. DuvTeatern har ofta imponerat med sina föreställningar och jag ser fram emot I det stora landskapet, en sagoinspirerad musikteaterföreställning.