Kör du med en gammalmodig trafikförsäkring? Det kan bli dyrt alldeles i onödan

Många bilister har fortfarande en gammal trafikförsäkring. I en del fall betalar de onödigt mycket. För att få veta om det lönar sig att byta försäkring ska man kontakta sitt försäkringsbolag.

År 2017 förändrades systemet för trafikförsäkringar i Finland. Det nya systemet gäller automatiskt för bilar som har skaffats sedan det trädde i kraft.

För äldre bilar som sedan 2017 inte har bytt ägare gäller det gamla systemet fortfarande, om ägaren inte själv har valt att byta det.

Johanna Johansson säger att man kan få lika bra rabatt med det nya systemet som med det gamla trots att man uppnår fulla bonuspoäng mycket snabbare. En leende ljushårig kvinna. Bild: yle/ Patrik Schauman

– Den största skillnaden mellan det gamla och nya systemet är att de bygger på olika bonusmodeller, säger Johanna Johansson som är, försäkringschef på If skadeförsäkring.

I det gamla systemet tar det 17 år att uppnå full bonus på sin försäkring.

– Det nya är mycket snabbare. I If får man fulla bonus genom att köra skadefritt i fem år, säger Johanna Johansson.

Det ny systemet kan bli billigare, men det är inte säkert

Ungefär en femtedel av If:s kunder har fortfarande en trafikförsäkring av gammal typ. På försäkringsbolaget Pohjola kör var fjärde kund med en gammal försäkring.

– Det finns ännu ganska många finländare som kanske betalar onödigt mycket på grund av att de inte har bytt till den nya försäkringen, säger Kristian Hiljander som ansvarar för fordonsförsäkringstjänster på Pohjola.

Skillnaderna kan variera mellan 20 och 200 euro per år. Om man till exempel har mer än en bil kan man spara pengar. ― Kristian Hiljander

Både Kristian Hiljander och Johanna Johansson betonar att det kan löna sig att kontrollera om priset sjunker om man byter till en ny trafikförsäkring.

Ofta kan man enkelt jämföra priserna på nätet.

– Skillnaderna kan variera mellan 20 och 200 euro per år. Om man till exempel har mer än en bil kan man spara pengar, säger Kristian Hiljander.

Det bereor på att man i det gamla systemet fick bonuspoäng för varje bil skilt för sig.

En chaufför kunde ha fulla poäng för en bil, men sedan då hen köpte en ny måste hen börja från början med noll procent.

I det nya systemet får alla bilar samma bonus. Har man fulla bonus i en bil har man det också i de övriga.

– Det nya systemet är mera rättvist. Om man kan köra skadefritt i fem år betyder det att man faktiskt kan köra bil. Det att man förr måste vänta 17 år på att få full bonus var inte rätt, säger Johanna Johansson.

Det nya systemet är mera rättvist. Två bilar på en parkering. Bild: Yle/Malin Karlberg

Hon tror ändå att många som inte har bytt försäkring har valt att hållas kvar i det gamla systemet.

– De som kör med det gamla systemet har sannolikt ett bra försäkringspris. De skulle antagligen inte ha någon nytta av att byta till det nya systemet. För en del chaufförer som har kört 17 år utan skador och har fullla bonuspoäng kan det löna sig att hålla kvar den gamla försäkringen.

– Men det finns sannolikt också sådana bilägare som bara inte har gjort något åt saken. År 2017 när det nya systemet kom var det mycket framme i media och försäkringsbolagen har informerat sina kunder, men det kan ändå hända att folk har missat det.

Försäkringsbolagen kan välja friare vad som påverkar försäkringen

Det nya systemet har gett försäkringsbolagen större frihet att själva välja vad som påverkar priset på trafikförsäkringen.

– Vi beaktar till exempel hur många kilometer man kör per år, om bilen har chaufförer som är yngre än 24 år och var man bor. Antagligen kör man mera i det området. Vi beaktar också vilken typ av motor bilen har. If frågar också hur mycket en chaufför kör per år. Ju mera en bil kör, ju större är risken för olyckor, säger Johanna Johansson.