La Gazzetta dello Sport: Cristiano Ronaldo föga oväntat lönekung i Serie A – Jesse Joronen förtjänar sjätte mest i Brescia

Enligt den anrika italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport är Juventus portugisiska anfallare Cristiano Ronaldo överlägsen lönekung i Serie A. Seriens enda finländare, Brescias målvakt Jesse Joronen, drar in ungefär 1/60 av Ronaldos lön.

Enligt La Gazzetta dello Sport är Cristiano Ronaldo italienska fotbollsligan Serie A:s överlägsna lönekung. Enligt tidningen drar han in 31 miljoner i löner. God tvåa är hans lagkamrat, den holländska mittbacken Matthijs de Ligt, med åtta miljoner.

På delad tredje plats med 7,5 miljoner i lön ligger den argentinske Juventus-anfallaren Gonzalo Higuain samt den belgiske Inter-anfallaren Romelo Lukaku.

Sju miljoner eller mer håvar också Juventus-trion Paulo Dybala, Aaron Ramsey och Adrien Rabiot in.

6-miljonersstrecket klarar följande herrar: Miralem Pjanić (Juventus), Douglas Costa (Juventus), Mario Mandžukić (Juventus), Sami Khedira (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) och Kalidou Koulibaly (Napoli).

Långt över 200 spelare förtjänar enligt La Gazzetta dello Sports lönelistor minst en miljon.