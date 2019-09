Mikko Silvast är ny lokalitetsdirektör i Borgå – tillträder tjänsten i december

Guld på 4 x 100 meter gick till Esbo IF:s herrar.

Trots en blixtinkallad reserv tog IF Sibbo-Vargarnas herrar FM-silver på 4 x 100 meter. Elias Ylöstalo fick hoppa in i sista stund och gjorde det med den äran. Vid sista växlingen ledde man tävlingen, men på upploppet gick Esbo IF förbi.